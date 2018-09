9 điều mẹ không nói ra nhưng bạn cần biết để yêu mẹ nhiều hơn

Từ một cô gái nhỏ bé, mẹ đã trở thành gấu mẹ vĩ đại của bạn.

Mỗi người mẹ trên toàn thế giới là một tấm gương sáng của lòng vị tha, từ bi, sự tận tâm và tình yêu. Những điều người mẹ trải qua từ khi sinh con có thể bất chấp cả sự logic, người ngoài đôi khi sẽ chẳng thể hiểu được lý do, còn mẹ vẫn cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày một cách tự nguyện.

Mẹ của bạn có lẽ không bao giờ nói với bạn những điều dưới đây, nhưng bạn sẽ hiểu được chúng khi bạn cũng bắt đầu làm mẹ.

Bạn làm mẹ khóc... rất nhiều

Mẹ đã khóc khi biết mình có thai. Mẹ đã khóc khi sinh ra bạn. Mẹ đã khóc khi ôm bạn lần đầu tiên. Mẹ khóc vì hạnh phúc. Mẹ khóc vì sợ hãi. Mẹ khóc vì lo lắng. Mẹ cảm nhận được nỗi đau và niềm hạnh phúc của bạn, cho dù bạn có nhận ra hay không.

Mẹ muốn miếng bánh cuối cùng

Nhưng khi thấy bạn nhìn vào nó với đôi mắt mở to và liếm miệng với cái lưỡi nhỏ xinh, mẹ không thể ăn nó. Mẹ biết nó sẽ làm cho niềm hạnh phúc của mẹ tăng lên nhiều lần khi chiếc bụng nhỏ của bạn no tròn.

Mẹ bị đau

Khi bạn kéo tóc mẹ, nó làm mẹ bị đau; khi bạn cào vào tay mẹ với những móng tay nhọn mà không thể cắt, nó làm mẹ đau; bạn cắn mẹ trong khi bú sữa, nó cũng làm mẹ đau. Bạn đã đá vào xương sườn của mẹ khi còn ở trong bụng; bạn kéo căng bụng mẹ trong 9 tháng mang bầu; bạn đã làm cho cả cơ thể mẹ chìm trong nỗi đau khi mẹ sinh bạn ra, đem bạn đến thế giới này... Nhưng mẹ sẽ chẳng nói ra đâu.

Mẹ luôn sợ

Từ thời điểm bạn xuất hiện trong cuộc đời mẹ khi chỉ là một phôi thai, mẹ đã cố gắng bằng tất cả khả năng của mình để bảo vệ bạn. Mẹ trở thành gấu mẹ vĩ đại của bạn. Mẹ bỗng chốc trở thành người phụ nữ lạnh lùng khi từ chối cô bé hàng xóm muốn ôm bạn, và co rúm lại khi cô bé ấy đang bế bạn trên tay, bởi trong tâm trí của mẹ, không ai có thể bế bạn an toàn như mẹ có thể làm. Trái tim của mẹ bỏ qua 2 nhịp đập khi dõi theo bước đi đầu tiên của bạn. Mẹ cố thức khuya thêm chút nữa chỉ để biết chắc chắn bạn về nhà an toàn, và thức dậy sớm để nhìn bạn đến trường.

Mẹ biết mình không hoàn hảo

Mẹ là nhà phê bình khắt khe nhất của chính mình. Mẹ biết tất cả những sai sót của mình và đôi khi ghét bản thân mình vì chúng. Mẹ muốn mình trở thành một bà mẹ hoàn hảo, không làm gì sai, nhưng vì mẹ chỉ là một con người bình thường, mẹ cũng có những sai lầm. Mẹ có lẽ vẫn đang cố gắng để tha thứ cho bản thân. Mẹ mong muốn với cả trái tim rằng mẹ có thể quay ngược thời gian và làm cách khác, nhưng mẹ không thể. Vì thế, hãy đối xử thật tốt với mẹ và hiểu rằng mẹ đã làm tốt nhất có thể.

Mẹ nhìn bạn khi bạn ngủ

Có những đêm, mẹ thức đến 3h sáng chỉ để cho bạn ngủ ngon. Mẹ hầu như không thể mở nổi mắt nhưng vẫn hát ru bạn và trong đầu luôn sẵn một lời cầu xin: "Làm ơn hãy ngủ đi! Làm ơn". Sau đó, khi bạn ngủ thiếp đi, mẹ sẽ đặt bạn xuống và tất cả mệt mỏi lúc trước của mẹ lại biến mất hoàn toàn trong một giây ngắn ngủi lúc mẹ ngồi xuống cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt bạn.

Mẹ mang bạn lâu hơn rất nhiều so với 9 tháng

Bạn cần mẹ. Vì vậy, mẹ đã làm như thế. Mẹ học cách ôm bạn khi mẹ dọn nhà cửa; mẹ học cách ôm bạn khi mẹ ăn cơm; mẹ thậm chí vẫn ôm bạn khi mẹ nằm ngủ. Cánh tay của mẹ sẽ mỏi, lưng của mẹ bị đau nhưng mẹ vẫn ôm bạn bởi vì mẹ muốn luôn được gần gũi với bạn. Mẹ xích lại gần bạn, yêu bạn, hôn và chơi cùng bạn. Bạn cảm thấy thật an toàn trong vòng tay của mẹ; bạn biết bạn đã được yêu thương trong vòng tay của mẹ, vì vậy, mẹ sẵn sàng ôm bạn khi bạn muốn.

Trái tim của mẹ tan vỡ mỗi khi bạn khóc

Không có âm thanh nào buồn như tiếng khóc của bạn, hoặc cảnh khủng khiếp nhất với mẹ là khi những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của bạn. Mẹ đã làm tất cả trong khả năng của mình để ngăn cho bạn không khóc, và khi mẹ không thể làm được, trái tim của mẹ sẽ vỡ thành hàng triệu mảnh nhỏ.

Mẹ đặt bạn lên vị trí đầu tiên

Mẹ có thể không ăn, không tắm và không ngủ nhưng nhu cầu của bạn luôn được đặt lên hàng đầu. Mẹ sẽ dành cả ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn, và vào cuối ngày, mẹ sẽ chẳng còn chút năng lượng nào cho chính mình. Nhưng ngày hôm sau, mẹ sẽ thức dậy và làm lại tất cả quy trình đó, bởi vì bạn có ý nghĩa rất nhiều với mẹ.

Hà Nhi