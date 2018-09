9 bước hướng dẫn bố mẹ tự làm tiệc sinh nhật bé

Những câu hỏi check list về thời gian, địa điểm, số lượng khách... sẽ giúp bố mẹ lên kế hoạch chi tiết và không bỏ sót hạng mục nào.

1. Chọn chủ đề của buổi tiệc cùng với bé

Trang trí tiệc sinh nhật chủ đề về biển.

Đây là cách giúp cho bố mẹ có thể lên danh sách những đồ trang trí cần chuẩn bị, thức ăn cần mua và trò chơi cần nghĩ một cách dễ dàng nhất. Thường thì chủ đề về một nhân vật hoạt hình nhất định (mickey mouse, hello kitty, minions...) là sự lựa chọn đầu tiên nhưng những chủ đề chung chung khác (như công chúa, biển, khu rừng...) cũng có thể được cân nhắc.

Bố mẹ nên khuyến khích các bé lớn có thể sáng tạo và đưa ra ý kiến về sở thích của bé rồi cùng bé liệt kê danh sách những gì cả bố mẹ lẫn bé đều thích. Chị Quỳnh Đỗ, giám đốc trung tâm tổ chức sự kiện Galleria dei Fiori tư vấn, nếu mẹ muốn có một buổi tiệc DIY cho bé (do it yourself – tự làm A-Z) thì nên tận dụng những đồ chơi sẵn có để trang trí và dựa vào đó để chọn chủ đề. Ví dụ, bé trai có nhiều đồ chơi Lego, bố mẹ có thể chọn chủ đề Lego.

2. Liệt kê những chi tiết

Địa điểm tổ chức là yếu tố quan trọng để bố mẹ cân nhắc phong cách trang trí.

Sau khi chọn được chủ đề, bố mẹ có thể dựa vào những câu hỏi check list sau để có thể lên kế hoạch:

- Tiệc tổ chức khi nào?

- Tiệc sẽ diễn ra bao lâu?

- Tiệc sẽ được tổ chức ở đâu?

- Tiệc sẽ có bao nhiêu bé tham dự?

Nếu bé và các khách mời còn nhỏ thì nên tổ chức tiệc vào ban ngày. Buổi tiệc không phải diễn ra cả ngày mà chỉ vài tiếng đồng hồ cho các bé vui chơi là đủ.

3. Thiệp mời

Thiệp mời "chinh phục" các vị khách ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nếu không cần thiết phải làm đúng ngày sinh nhật của bé thì các ngày cuối tuần là lý tưởng nhất. Luôn kiểm tra xem ngày dự định tổ chức không phải là các dịp lễ, Tết hay không để lên phương án dự phòng các tình huống có thể xảy ra.

Chuẩn bị thiệp mời theo chủ đề của bữa tiệc - điều này sẽ khiến cho các khách mời nhí rất hào hứng, thậm chí các bé có thể chuẩn bị quà và trang phục phù hợp với chủ đề. Bé có thể đưa thiệp mời cho các bạn ở lớp hoặc nếu bé còn nhỏ, bố mẹ có thể đưa thiệp mời cho phụ huynh. Nếu bố mẹ không có nhiều thời gian, thiệp mời điện tử cũng là một sự lựa chọn tốt.

4. Chuẩn bị đồ trang trí

Tận dụng đồ trang trí có sẵn.

Với những tiệc mẹ định tự tay tổ chức thì chắc chắn một điều rằng mẹ sẽ cần đến các nhà cung cấp phụ kiện và đồ trang trí. Sẽ có rất nhiều lựa chọn cho mẹ với mẫu mã và giá để mẹ tham khảo và lựa chọn. Nếu mẹ tương đối khéo tay và thích làm thủ công, mẹ có thể đặt những bộ phụ kiện in sẵn và tự tay cắt dán để có thành phẩm, thậm chí bé có thể cùng tham gia phụ giúp mẹ. Với những mẹ không có thời gian thì bộ phụ kiện đã được làm sẵn, cùng với sơ đồ cho mẹ tự trang trí luôn là sự lựa chọn hợp lý.

5. Chuẩn bị các hoạt động và trò chơi

Trò chơi khuấy động không khí tiệc.

Có nhiều hoạt động mẹ có thể nghĩ tới: thuê chú hề hoặc MC hoạt náo viên (ảo thuật, xiếc, vặn bóng...), các chò trơi làm thủ công cho bé (tô màu, nặn đất sét, vẽ tranh, làm bánh...). Mẹ hãy luôn cố gắng để cho các hoạt động cũng giống như chủ đề tiệc bạn đang tổ chức (ví dụ, chủ đề "Khu rừng" thì bạn có thể nghĩ tới chò trơi đi tìm kho báu hoặc chủ đề về tiên cá thì các bé có thể học làm váy tiên cá). Các bé bây giờ được tiếp xúc nhiều với ipad, wii và các thiết bị điện tử nên mẹ cố gắng hãy nghĩ tới những trò chơi cho các con vận động nhiều hơn. Đối với những bé lớn thì chương trình buổi tiệc có thể sẽ đơn giản hơn nhiều vì thường các bé sẽ tự chơi hoặc chơi những trò chơi bé đã biết ở lớp.

6. Quà cám ơn ý nghĩa

Quà cảm ơn có giá trị sử dụng lâu dài để khách mời nhớ mãi về buổi tiệc.

Thay vì tặng bé túi quà cám ơn mang về chỉ dùng được một lần (ví dụ túi bánh kẹo, bé ăn một lần sẽ hết), mẹ có thể nghĩ đến những món quà ý nghĩa và có giá trị kỷ niệm và có giá trị sử dụng lâu dài. Một chiếc ly uống nước hay một chiếc áo phông có in hình chủ đề buổi tiệc sẽ là thứ bé thích... Hoặc mẹ có thể kết hợp các hoạt động như làm bánh, làm váy, vẽ tranh và bé sẽ mang thành phẩm về nhà là món quà cám ơn.

7. Thức ăn cho buổi tiệc

Đồ ăn được bày trong nhưng chiếc hộp giấy, bát, dĩa xinh xắn.

Tiệc sinh nhật thì chắc chắn không thể thiếu bánh ngọt. Mẹ có thể suy nghĩ và lên kế hoạch xem bánh có thể đặt mua hay mẹ tự làm. Lý tưởng nhất là chiếc bánh cũng trang trí theo chủ đề của buổi tiệc. Còn ngoài ra cũng có nhiều công thức bánh ngọt, thậm chí không cần lò nướng mà mẹ có thể dễ dàng chuẩn bị và sẽ yên tâm hơn với nguyên liệu, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nếu tiệc còn có cả những món mặn thì mẹ có thể cho bé được một hôm thoả thích với những đồ ăn nhanh (fast food). Hầu hết các bé đều thích khoai tây chiên, pizza hoặc gà rán... Nếu như mẹ định tổ chức tiệc ngoài trời thì đồ nướng BBQ sẽ là một ý tưởng hay. Tất nhiên mẹ sẽ hơi vất vả một chút nhưng khi các bé ăn ngon lành những đồ mẹ làm thì không có gì thích thú và vui bằng. Và nếu tiệc có cả phụ huynh các bé khác cùng tham dự, mẹ hãy chuẩn bị luôn đồ ăn, đồ uống cho họ (ví dụ các bố chắc sẽ thích uống bia).

8. Đồ uống cho buổi tiệc

Tem dán ngoài vỏ chai nước theo chủ đề của buổi tiệc.

Nước suối, nước chanh, nước trái cây, sữa luôn có trong danh sách. Chuẩn bị ly giấy đủ cho các bé dùng, tránh sử dụng ly thuỷ tinh hoặc đồ dễ vỡ.

9. Tạm biệt

Buổi tiệc thành công tốt đẹp khi mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Khi buổi tiệc kết thúc, mẹ hãy chắc chắn các bé không để quên đồ, các bé đều có đầy đủ quà mang về, và luôn nhắc các bé chào tạm biệt nhau... Với các bé có phụ huynh đến đón, đừng quên đưa cho họ số điện thoại của bạn để liên lạc trước khi buổi tiệc kết thúc khoảng 30 phút.

Quỳnh Thảo

Ảnh: GdF