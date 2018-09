8 vụ bạo hành trẻ em rúng động dư luận năm 2017

Những đứa trẻ bị đánh bằng guốc, dây điện, thanh sắt nung đỏ hay bất cứ vật dụng nào từ cô giáo, bảo mẫu, thậm chí bố đẻ.

1. Cô giáo trường mầm non Sen Vàng ở Hà Nội dùng dép đập vào đầu trẻ

Cô giáo ở trường mầm non Sen Vàng lấy dép đánh vào mặt trẻ và dùng đầu gối húc nhẹ vào bụng em nhỏ. Ảnh chụp từ màn hình camera.

Hồi đầu tháng 2, mạng xã hội đăng tải video dài gần hai phút ghi lại cảnh một cô giáo cầm dép đập thẳng vào đầu, mặt bé trai khiến bé ôm đầu khóc. Tiếp đến, một cô dùng vật cứng đập vào đầu em nhỏ khác và dọa "ngậm mồm". Cuối video, cô giáo mặc đồ thể thao, hai tay đút túi quần, dùng đầu gối thúc nhẹ vào bụng bé đang khóc kèm lời quát "đi vào".

Sự việc trên xảy ra ngày 8/1 tại nhóm lớp mầm non Sen Vàng (phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Hai cô giáo đánh trẻ trong biên bản tường trình cho biết "không kềm chế được cảm xúc" khi thấy các cháu nhỏ khóc nhiều nên đã có hành vi không đúng với đức tính của nhà giáo. Hôm 5/2, hai giáo viên bạo hành trẻ đã bị cơ sở mầm non cho nghỉ việc. Hai hôm sau, trước phụ huynh của 73 học sinh theo học tại trường, Hiệu trưởng Phạm Thị Tân nhận trách nhiệm về vụ bạo hành và xin giải thể trường.

Hành vi bạo hành với trẻ nhỏ của hai cô giáo trường Sen Vàng được công an xác định có dấu hiệu của tội Hành hạ người khác nhưng chưa đến mức xử lý hình sự, vì thế phạt hành chính mỗi người 2,5 triệu đồng.

2. Hiệu trưởng mầm non ở TP HCM dọa ném trẻ qua cửa sổ

Ảnh được phụ huynh chụp từ camera giám sát của trường. Ảnh: Facebook.

Giữa tháng 2, một cơ sở mầm non ở Bình Thạch, TP HCM, bị phòng giáo dục đóng cửa, sau khi trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh cô hiệu trưởng bế dốc ngược đầu, rồi đưa ra cửa sổ trong giờ ăn. Bức xúc trước hành vi này, Mẹ Mon, phụ huynh của nạn nhân, liên lạc với trường và được giáo viên xin lỗi. Cô giáo giải thích hành động này chỉ là đùa giỡn chứ không phải bạo lực. Không đồng tình với cách cô giải thích, phụ huynh cho biết sẽ chuyển trường cho con.

Đại diện phòng Giáo dục quận Bình Thạnh, TP HCM, và chính quyền địa phương đã làm việc với lãnh đạo cơ sở mầm non nêu trên và xác nhận sự việc phụ huynh phản ánh là đúng, xảy ra chiều 15/2. Đại diện nhà trường cũng cho biết cô giáo ôm bé gái 22 tháng tuổi đu đưa trên cửa sổ trong hình ảnh mà phụ huynh phản ánh là người chịu trách nhiệm chính về chuyên môn của cơ sở này. Cô đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành mầm non. Khi sự việc xảy ra, cô giáo đã bị trường đình chỉ công tác.

3. Người giúp việc rung, lắc và tát vào đầu bé 4 tháng tuổi ở Nghệ An

Bà Lý đánh em nhỏ khi đang nằm võng tại nhà. Ảnh chụp từ màn hình camera.

Hôm 24/10, tình cờ xem lại camera an ninh tại nhà riêng, anh Đinh Văn Tài (33 tuổi, ở phường Bến Thủy, thành phố Vinh) giật mình khi thấy bà giúp việc Đặng Thị Lý (58 tuổi, ở huyện Hưng Nguyên), có hành động bạo hành con trai bốn tháng tuổi. Hình ảnh video cho thấy, bà Lý đã giật chân đứa trẻ, dùng gối đập vào mặt trong lúc bế bé ngồi võng tại nhà. Tiếp đó, bà Lý tiếp tục dùng tay phải đánh liên tiếp hai cái vào đầu đứa trẻ. Chưa dừng lại, người phụ nữ này bế xốc bé dậy, vừa đi vừa vật ngửa ra trước. Sau đó, camera bất ngờ bị tắt.

Khoảng một tuần trước khi phát hiện hình ảnh từ camera, vợ chồng anh Tài thấy con trai hay bị nôn và quấy khóc vào ban đêm. Ngày 12/10, họ đưa con đi khám. Bác sĩ có nói đứa trẻ có nội tạng bình thường, song ở phần thóp có hiện tượng bị phồng.

Gia đình anh Tài hỏi chuyện, ban đầu bà Lý chối, chỉ nói là vỗ đứa trẻ. Tuy nhiên khi xem lại những hình ảnh được trích xuất, bà Lý ta đã thừa nhận. Trong bản tường trình viết tay, người phụ nữ này đã nhận trách nhiệm. Chiều 25/10, công an thành phố Vinh vào cuộc xác minh, triệu tập bà Lý để làm việc.

4. Em bé hơn một tháng tuổi ở Hà Nam bị bảo mẫu tung, đánh để dỗ nín khóc

Hình ảnh bảo mẫu tát, đánh bé gái hơn một tháng tuổi được camera ghi lại. Ảnh chụp từ màn hình camera.

Chiều 22/11, trong lúc ngồi chờ để đón cậu con trai 27 tháng tuổi, vợ chồng chị Ngọc Phương ở thành phố Phủ Lý, Hà Nam, mở camera xem tình hình con gái ở nhà thế nào. Họ sốc khi thấy con gái mới hơn một tháng tuổi bị vú em đánh, tung lên và rung lắc đầu.

Kiểm tra hình ảnh trên camera, vợ chồng Phương mới biết bà giúp việc thường đánh con vào hai thời điểm trong ngày: Buổi sáng khi chị Phương ra ngoài đi chợ, đưa con lớn đi học và buổi chiều lúc đón con về. Mỗi lần rời nhà của chị Phương là một tiếng.

Những lần trước khi đón con trai về, chị thấy con gái ở nhà đang ngủ nhưng mặt đỏ gay gắt. Bé thường nấc và rên trong lúc bú mẹ. Cách đây khoảng một tháng, khi rửa mũi cho con, chị phát hiện trong mũi bé có máu. Chị thấy lạ vì quá trình bơm xi lanh rửa mũi cho con rất nhẹ nhàng. Chị Phương cũng kiểm tra trên người con nhưng không thấy có vết bầm, tím. Đến khi biết sự việc và xem lại video, chị Phương mới hay bà giúp việc thường đánh vào gáy, đầu rồi tung lên nên không để lại dấu vết.

Chị Phương thuê bảo mẫu người Nam Định qua môi giới mới gần hai tháng qua. Trước khi tới nhà chị, người phụ nữ này từng đi chăm trẻ hơn hai năm cho một gia đình cách nhà chị Phương không xa. Mỗi tháng, chị Phương trả cho giúp việc 4 triệu đồng, chưa tính thưởng.

Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình đã trình báo lên cơ quan công an và đưa con gái tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Một ngày sau khi gia đình nạn nhân tố cáo, bà giúp việc bị công an Hà Nam bắt với cáo buộc hành hạ trẻ em. Còn con gái của vợ chồng chị Phương được bác sĩ yêu cầu theo dõi sang chấn tâm lý.

5. Bé gái 7 tuổi ở Kiên Giang bị bố ruột và mẹ kế gây ra nhiều vết bỏng trên người

Vết bỏng đỏ, dài trên mặt bé gái. Ảnh: Kiên Giang.

Chiều 24/11, bé gái ở xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, đến lớp trong tình trạng hai tay và mặt có vết bỏng. Bé cho biết vết thương trên người là do cha ruột và mẹ kế gây ra ba hôm trước. Trong đó, vết bỏng do bị cha dùng thanh sắt nung đỏ dí vào người. Ngay hôm sau, em được cách ly với cha ruột và mẹ kế để chờ điều tra. Cô bé được đưa đi giám định thương tích 12%.

Ngày 29/11, công an huyện Châu Thành khởi tố vụ án Hành hạ người khác để điều tra vụ bé gái 7 tuổi có nhiều vết bỏng trên người, nghi do bố đẻ và mẹ kế bạo hành. Cùng ngày, công an tỉnh Kiên Giang đã triệu tập Nguyễn Văn Hòa (29 tuổi) và Trần Thị Kiều Tiên (26 tuổi), cha ruột và mẹ kế cháu bé, lên làm việc. Cảnh sát đang làm rõ cơ chế hình thành vết thương trên người cháu bé.

"Gia đình cho biết, nạn nhân bị bỏng là do vấp dây điện rồi té vào lò nướng đang nóng, tuy nhiên kết quả thế nào còn phải đợi việc thực nghiệm hiện trường vào ngày mai", cán bộ điều tra nói.

Anh Hòa và mẹ ruột bé gái ly hôn tháng 9/2013, cháu bé được tòa xử giao cho cha nuôi dưỡng.

6. Bảo mẫu ở trường mầm non Mầm Xanh, TP HCM, dùng dao dọa, đánh đập trẻ

Phụ huynh có con theo học tại lớp mẫu giáo Mầm Xanh bức xúc kéo tới trường để "kêu bà Linh ra nói chuyện". Ảnh: Sơn Hòa.

Chiều 26/11, công an quận 12 cùng lực lượng chức năng đến cơ sở mẫu giáo Mầm Xanh tại phường Hiệp Thành, sau khi nhận được thông tin chủ cơ sở Phạm Thị Mỹ Linh và các bảo mẫu có hành vi bạo hành hàng chục bé.

Nhiều gia đình có con gửi tại đây kéo đến la lớn. Họ đập cửa, kêu bà Linh ra nói chuyện. Một số phụ huynh ôm con, khóc tức tưởi. Người dân xung quanh cũng tụm lại bàn tán. Lực lượng chức năng đã tạm đình chỉ cơ sở, mời bà Linh về phường làm việc.

Sáng 28/11, lãnh đạo công an quận đã khởi tố, bắt giam chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh để điều tra hành vi Hành hạ người khác. Bà này thừa nhận đã dùng dao dọa; đánh nhiều trẻ 2-5 tuổi bằng bình nhựa, thìa canh... Bà Linh quê Lâm Đồng, tốt nghiệp cao đẳng mầm non, mở cơ sở Mầm Xanh từ tháng 9/2014. Nơi đây nhận giữ khoảng 30 trẻ từ 2 đến 5 tuổi là con của các công nhân trong khu vực, chi phí 1,2 triệu đồng mỗi tháng. Hai bảo mẫu làm việc trong cơ sở này không có bằng cấp, chuyên môn.

Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng.

Mỗi sáng, sau khi nhận các cháu vào lớp, bà Linh và các bảo mẫu đều tươi cười niềm nở. Tuy nhiên ngay sau khi cha mẹ các bé đi khỏi, hoặc trong các bữa ăn, họ đánh trẻ tàn bạo. Nhiều bé bị tát vào mặt liên tiếp, bị đánh bằng muỗng múc canh, đập bình nhớt vào đầu... đến choáng váng. Trong giờ ngủ, một bé trai bị ném vào góc tường và bị bảo mẫu đạp vào bụng.

7. Bố dùng dây điện đánh con trai 9 tuổi ở Hà Nội

Khắp người bé trai đầy vết bầm tím do bị bố đánh. Ảnh: Phạm Dự.

Ngày 2/12, khi xin chữ ký của bố vào bản kiểm điểm vì nói chuyện trong lớp, Hưng (tên nhân vật đã được thay đổi) bị bố mắng và lấy dây điện đánh liên tiếp vào tay, mông. Cậu bé bị bố bắt nằm sấp xuống để đánh và mang cả dao dọa chém chết. Mỗi lần bị "ăn đòn", bố Hưng đều khóa kín cửa nhốt cậu trong nhà nên không ai biết chuyện.

Chiều 13/12, bé trai và mẹ được công an xã mời đến trụ sở để lấy lời khai. Chị Liên, mẹ bé Hưng, cho biết, năm 2013 vợ chồng chia tay sau 9 năm sinh sống. Hưng cùng anh trai về ở với bố và bà nội ở huyện Đông Anh. Cách đây hai năm, do nhiều lần bị bố đánh, anh trai Hưng về với mẹ và ông bà ngoại.

Hôm 10/12, nghe người hàng xóm báo tin con trai bị bố đánh dã man, chị Liên bỏ công việc ở TP HCM ra Hà Nội để kiểm tra. Chị sốc khi thấy khắp cơ thể con bầm tím, dù đã 10 ngày kể từ hôm bị bố đánh. Ở với bố, cậu bé 9 tuổi phải thường xuyên làm những công việc của người lớn và liên tục bị phạt.

Bố của Hưng thừa nhận do thời gian gần đây con không chịu khó học tập nên "dùng roi đánh cháu vài cái". Cũng có lần anh dùng dao dọa cháu để khỏi hư. Anh cho biết đã nhận được thông báo của công an xã gọi lên làm việc nhưng anh đi vắng giờ mới về nhà và sẽ trình diện sau.

"Tôi thành thật nhận lỗi về việc đánh con và làm rõ những thông tin chưa đúng. Đánh con tôi cũng xót lắm chứ đâu có vui vẻ gì", người đàn ông nói.

8. Bé trai 10 tuổi bị bố ruột và mẹ kế bạo hành suốt hơn một năm ở Hà Nội

Trần Hoài Nam thực nghiệm lại cảnh bạo hành con ruột. Ảnh: CTV.

Tối 5/12, Hải (tên nhân vật đã được thay đổi) chạy trốn khỏi nhà của bố và mẹ kế ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, để bắt xe buýt về nhà bà nội trên phố Hoàng Hoa Thám trong tình trạng tinh thần bất ổn, cơ thể suy nhược. Cậu bé cho biết thường xuyên bị đánh trong suốt thời gian ở cùng bố đẻ và mẹ kế. Trước đây cháu nặng 40 kg, song giờ chỉ còn 20 kg.

Một ngày sau, bố cháu là Trần Hoài Nam (34 tuổi) bị công an quận Cầu Giấy bắt để điều tra hành vi hành hạ con ruột 10 tuổi. Anh ta khai sử dụng chiếc móc áo nhôm thành roi, bắt con nằm úp mặt hoặc đứng sát vào tường để đánh. Có khi Nam dùng muôi múc canh đánh vào đầu, đạp con gãy xương sườn.

Mẹ kế của Hải là Phạm Thị Tú Trinh thừa nhận, chiều 5/12 đã dùng đũa vụt mạnh vào mặt bé vì tội "lấy trộm đồ". Trinh cho rằng nếu không "dạy dỗ" con riêng của chồng thì khi chồng về nhà biết chuyện sẽ còn nặng tay hơn.

Cậu bé 10 tuổi kể phải nghỉ học khi vừa xong năm lớp 2, phải làm những công việc của người lớn và liên tục bị bố cùng mẹ kế đánh đập, bất kể có lỗi hay không. Song Trinh phủ nhận việc vợ chồng cô bắt con riêng của chồng phải nghỉ học mà nói đó là do bé không muốn đi học.

Hà Phương