8 khác biệt tự nhiên giữa bé gái và bé trai có thể khiến bạn bất ngờ

Bé gái có thể nói tới 100 từ lúc 16 tháng tuổi, trong khi với bé trai mới chỉ là gần 30 từ.

Không chỉ có cơ hội được mặc quần áo điệu đà ngay từ lúc lọt lòng, các bé gái còn sở hữu nhiều điểm khác biệt tự nhiên so với bé trai. Đó là những sự thật dưới đây mà có thể khiến bạn bất ngờ!

1. Các bé gái thường chào đời dễ dàng hơn

Có một thực tế là thời gian để các bà mẹ sinh con gái thường ngắn hơn khoảng 24 phút so với khi đẻ con trai. Bên cạnh đó, người mẹ sinh con gái cũng có thể chịu đau đớn suốt quá trình vượt cạn ít hơn. Điều này được lý giải là do kích thước và cân nặng của các bé gái nhỏ hơn so với bé trai.

Con số thống kê cũng chỉ ra rằng phụ nữ mang bầu bé gái sẽ có một thai kỳ dễ dàng hơn. Trong khi các bà mẹ mang bầu con trai thường phải đối diện với những biến chứng như cao huyết áp hay dị dạng nhau thai.

2. Bé gái thường chào đời muộn hơn bé trai

Theo kết quả từ một nghiên cứu của tiến sĩ Joy Lawn đến từ trường Y tế vệ sinh và Y học nhiệt đới London. Ông cho biết các bé trai có xu hướng ra đời sớm hơn so với bé gái và điều này xảy ra ở hầu hết mọi nơi trên thế giới.

3. Bé gái mới ra đời thường nhỏ và nhẹ hơn bé trai

Về cân nặng và chiều dài cơ thể, các chỉ số của bé gái sơ sinh thường ít hơn bé trai, khoảng 0,1 kg và 1,2 cm. Trung bình, các bé trai nặng khoảng 3,3 kg lúc chào đời, trong khi bé gái chỉ nặng tầm 3,2 kg.

4. Hiện tượng kinh nguyệt non ở bé gái sơ sinh

Máu hay khí hư (huyết trắng) có thể tiết ra từ âm đạo của một bé gái 2 ngày tuổi. Điều này là hoàn toàn bình thường và sẽ hết sau 2-3 ngày.

Trong thời gian mang thai, sự gia tăng nồng độ estrogen của người mẹ có thể làm kích thích tử cung thai nhi. Những hormone này tạo nên lớp niêm mạc tử cung.

5. Tuyến vú bị sưng và tiết dịch giống sữa non

Trẻ sơ sinh gái sau 3-5 ngày sinh đều xuất hiện núm vú phồng lên to bằng hạt đậu, sờ thấy mềm, thậm chí còn tiết ra một ít chất nhờn màu vàng nhạt giống như sữa non. Điều này là do ảnh hưởng từ nội tiết tố estrogen của mẹ trước khi sinh. Sau khi sinh việc cung cấp hormone của cơ thể mẹ đã kết thúc gây nên sự biến đổi tạm thời này.

Những đặc điểm bẩm sinh giúp bé gái sớm biết quan sát và nói chuyện hơn.

6. Bé gái nhanh biết nói chuyện hơn bé trai

Các bé gái dường như hiểu được những gì bạn nói sớm hơn bé trai và bắt đầu nói lúc khoảng 12 tháng (đối với bé trai là 13-14 tháng). Bé gái 16 tháng tuổi có thể nói khoảng 100 từ, trong khi ở bé trai là gần 30 từ.

Theo tiến sĩ Joy Lawn, "các bé gái biết đi sớm hơn bé trai, nói chuyện sớm hơn và phát triển nhanh hơn".

Bên cạnh đó, các bé gái cũng có nhiều cử chỉ hơn như vẫy tay tạm biệt hoặc chỉ tay vào thứ chúng muốn.

7. Các bé gái là những 'thiên tài' quan sát

Bé gái có thể ghi nhớ được thông tin về người, màu sắc, kết cấu trong khi bé trai dường như chỉ thích chuyển động hoặc hành động. Thực tế, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, dù không cố tình chọn đồ chơi cho trẻ theo giới tính nhưng bé trai vẫn thường tỏ ra thích thú với ô tô, xe lửa hơn, trong khi bé gái lại thích búp bê.

Các bé gái cũng có kỹ năng tốt hơn trong việc đọc biểu cảm cảm xúc như khuôn mặt đáng sợ, đau khổ hay vui mừng. Ngay từ khi là một đứa trẻ sơ sinh, các bé gái đã có xu hướng chú ý tới khuôn mặt của người khác và đồng cảm với nỗi đau khổ hơn. Ngược lại, các bé trai lại mất nhiều thời gian để nhận ra sự khác biệt.

8. Bé gái là người lắng nghe tốt hơn

Các nghiên cứu cũng cho thấy bé gái "hòa hợp hơn với âm thanh của tiếng nói con người và dường như thực sự thích thú hơn những loại âm thanh khác". Điều này có nghĩa là các cô gái sẽ để tâm nhiều hơn tới điều bạn nói so với các chàng trai.