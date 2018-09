8 cách chống trộm hiệu quả bạn có thể tự chế tại nhà

Hốc an toàn. Hốc an toàn được ngụy trang có thể giúp bạn bảo vệ những thứ giá trị khi có trộm lẻn vào nhà. Một tên trộm sẽ không có đủ thời gian để lục lọi mọi ngóc ngách trong ngôi nhà bạn, nhất là hốc an toàn đó lại được đặt phía sau tủ quần áo cũ kỹ phủ đầy bụi bặm hoặc chiếc sofa to, nặng.