8 bệnh nguy hiểm bạn có thể nhận ra từ triệu chứng bên ngoài

Đa số mụn ruồi đều vô hại nhưng khi nó xuất hiện nhiều thì bạn nên đi khám bác sĩ.

Các vấn đề về sức khỏe có thể được biểu hiện ra bên ngoài và triệu chứng trên da là một trong những yếu tố dễ nhận thấy hơn cả. Đó là lý do tại sao bạn cần thường xuyên để ý làn da của mình.

Bright Side đã tổng hợp một số vấn đề phổ biến xuất hiện trên da cho thấy các cơ quan trong cơ thể bạn có thể đang gặp trục trặc.

1. Các đốm sẫm màu

Những đốm sẫm màu xuất hiện và lan rộng trên da có thể là dấu hiệu của triệu chứng suy thượng thận hoặc bệnh Addison. Người mắc bệnh này có thể cảm thấy đau ở cơ hoặc khớp và mất cảm giác thèm ăn. Huyết áp và lượng đường trong máu cũng bị giảm xuống. Tất cả các dấu hiệu này đều nguy hiểm, vì thế, nếu bạn gặp tình trạng này, bạn cần đi khám bác sĩ ngay lập tức.

2. Đốm bạch tạng

Loại bệnh mà khi da bị mất sắc tố được gọi là vitiligo (bệnh bạch biến). Nó phát triển khi những tế bào malenocytes bị tiêu diệt bởi hệ thống miễn dịch của cơ thể. Từ đó, vùng da của bạn chuyển sang màu trắng bởi vì các tế bào không còn tạo ra sắc tố.

Bệnh bạch biến có thể là hệ quả của suy thượng thận. Bạn nên đi khám bác sĩ nội tiết hoặc da liễu.

3. Phát ban

Bất cứ sự phát ban bất thường nào cũng cho thấy điều bất ổn bên trong cơ thể. Nó có thể là dị ứng thức ăn, hóa chất gia dụng, thuốc hoặc thậm chí là một bệnh truyền nhiễm như thủy đậu.

4. Phù nề

Nếu bạn bị chứng phù nề mỗi ngày, bạn nên đi khám bác sĩ nội tiết bởi đó có thể là dấu hiệu của suy tuyến giáp. Trường hợp này xảy ra khi tuyến giáp không tạo đủ hormone. Các triệu chứng sau có thể đi cùng với bệnh này bao gồm: da khô, phù mặt hoặc cánh tay, rụng tóc, móng tay dễ gãy, tăng cân. Bạn nên tham vấn ý kiến của bác sĩ.

5. Xuất hiện nhiều nốt ruồi mới

Có nhiều lý do tại sao nốt ruồi có thể xuất hiện trên da. Một yếu tố cơ bản là di truyền. Nếu cha mẹ của bạn có vết bớt lớn, bạn cũng có thể có chúng. Những lý do khác có thể là do tiếp xúc với tia cực tím quá mức hoặc mất cân bằng hormone.

Trong hầu hết các trường hợp, nốt ruồi vô hại. Nhưng nếu số lượng của chúng phát triển nhanh, gây đau đớn hoặc thay đổi màu sắc, kích cỡ, đó là lý do để bạn nên đi khám bác sĩ.

5. Mụn trứng cá

Mụn trứng cá xuất hiện cũng bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân: da quá nhiều dầu làm tắc lỗ chân lông, mất cân bằng hormone hoặc các vấn đề về tiêu hóa. Mụn trứng cá trên mặt khiến bạn mất tự tin và cần thiết phải có chế độ chăm sóc da thích hợp. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để, bạn cần tìm ra nguyên nhân đầu tiên và điều này phải do chuyên gia thực hiện.

7. Bong tróc da

Lý do có thể là thiếu vitamin, mất cân bằng hormone, phản ứng dị ứng, viêm da, bệnh vẩy nến hay một số bệnh khác. Khi bong tróc nhiều và kèm theo những triệu chứng khác, đó có thể là dấu hiệu của một căn bệnh nào đó.

8. Đổ mồ hôi quá nhiều

Nếu bạn ở trong một không gian thoáng mát, tâm lý không lo lắng mà vẫn bị đổ mồ hôi như vừa chạy một chặng đường dài thì vấn đề nghiêm trọng hơn bạn nghĩ. Lý do đổ mồ hôi quá nhiều có thể liên quan đến bệnh Graves, một bệnh ảnh hưởng đến tuyến giáp. Do đó, da bạn trở nên mỏng hơn và liên tục ngứa. Bạn nên đi khám bác sĩ sớm nhất có thể khi gặp tình trạng này.