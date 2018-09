7 điều bạn không nên làm đầu tiên khi thức dậy

Những lời khuyên này được đăng trên tạp chí The Independent.

Bạn bắt đầu buổi sáng của mình như thế nào sẽ quyết định phần còn lại của cả ngày ra sao. Nếu bạn bắt đầu ngày mới mà không có một chút năng lượng nào và ngày làm việc chẳng hiệu quả, có thể bạn đã phạm phải một trong 7 sai lầm phổ biến sau.

1. Nhấn nút hoãn báo thức (snooze button)

Các chuyên gia về giấc ngủ cho rằng, nhấn nút hoãn báo thức không phải là một ý tưởng tốt. Sự thật là mỗi lần bạn nhấn chiếc nút này, bạn sẽ lại nhanh chóng thiếp đi và chu kỳ giấc ngủ của bạn sẽ không thể hoàn thành. Vì vậy, khi thức dậy, bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi và lười biếng.

2. Nằm lại và cuộn tròn trên giường

Khi bạn thức dậy, hãy duỗi thẳng chân và cánh tay của mình trong khi bạn vẫn nằm trên giường. Bạn càng kéo căng cơ thể, bạn sẽ càng tự tin và vui vẻ hơn trong suốt cả ngày. Những người cứ lần lữa nằm cuộn tròn như một chú mèo có xu hướng ở trong trạng thái buồn ngủ và stress cả ngày.

3. Kiểm tra e-mail

Kiểm tra e-mail ngay sau khi thức dậy sẽ làm bạn xao lãng những nhiệm vụ quan trọng cần làm. Tập trung vào các hoạt động hiệu quả thay vì vô thức lướt qua hộp thư đến của bạn.

4. Không dọn dẹp giường

Dọn dẹp giường sau khi ngủ có liên quan đến việc năng suất tăng trong suốt thời gian còn lại của ngày mới. Charles Duhigg, tác giả của cuốn sách The Power of Habit (Sức mạnh của thói quen) và Smarter Faster Better (Thông minh hơn, nhanh hơn, tốt hơn) chia sẻ rằng, dọn dẹp giường sau khi ngủ dậy một vài phút là thói quen đóng vai trò chủ chốt "châm ngòi" cho phản ứng dây chuyền khiến những thói quen tốt khác cũng được phát triển.

5. Uống cà phê

Nếu bạn là một trong những người có thói quen uống một tách cafe ngay khi vừa thức dậy, đã đến lúc xem xét lại thói quen này. Cơ thể của bạn tự sản xuất ra một lượng hormone cortisol (hormone căng thẳng) giúp điều hòa năng lượng từ khoảng 8-9h. Vì vậy, đối với hầu hết mọi người, thời gian tốt nhất để uống cafe là sau 9h30.

6. Thức dậy trong bóng tối

Đồng hồ sinh học của cơ thể nhạy cảm với ánh sáng và bóng tối. Nếu bạn thức dậy trong bóng tối hoặc ánh sáng yếu, bộ não có thể bị nhầm lẫn và làm cho bạn cảm thấy buồn ngủ. Hãy mở rèm cửa và nếu bên ngoài vẫn còn tối, bạn nên bật thêm đèn.

7. Không có kế hoạch

Có thể bạn uống nước, có thể bạn nghe một vài giai điệu nào đó và có thể gọi điện cho một người bạn... Những hoạt động này, về bản chất đều tốt. Tuy nhiên, đều tuyệt vời nhất vẫn là bạn liên kết chúng với một thói quen cụ thể, chẳng hạn: thức dậy và uống nước trong khi nghe nhạc; sau đó, mặc quần áo, đi làm và gọi điện cho bạn bè trên đường ra bến xe bus.

Các nhà khoa học nói rằng sức mạnh ý chí (Willpower) của con người có giới hạn và khi chúng ta sử dụng nó từ rất sớm vào mỗi ngày để ra quyết định nên làm gì tiếp theo thì trong phần còn lại của ngày, chúng ta sẽ cảm thấy khó khăn hơn khi cần tập trung vào công việc.

Thay vì như vậy, hãy để bộ não được vận hành một cách tự động vào buổi sáng và dự trữ tài nguyên tinh thần khi bạn thực sự cần tới chúng.

Hà Nhi