7 điểm nhiều bố mẹ chưa biết về việc dùng ti giả cho bé

Ti giả được nhiều cha mẹ sử dụng cho các bé nhưng không phải cha mẹ nào cũng hiểu hết về lợi ích và tác hại của việc này. Hơn nữa, những câu hỏi như: Khi nào cho bé dùng? Cách chọn ti giả như thế nào?... vẫn là thắc mắc thường gặp của cha mẹ.

1. Độ tuổi dùng ti giả

Bé từ một tháng tuổi trở lên và chỉ dùng ti giả khi bé đã ngậm khớp vú của mẹ tốt, quen với việc bú mẹ, có cân nặng tốt.

Độ tuổi từ 4-6 tháng, các bé thường trở nên hiếu động do phát triển kỹ năng tự điều chỉnh bản thân. Kỹ năng này thường làm bé khó ngủ hơn bình thường, giấc ngủ ngắn và thường cựa quậy khi ngủ. Đây là một hành vi hết sức bình thường. Nếu bé quá hiếu động, khó ngủ hơn, mẹ có thể giới thiệu ti giả trong giai đoạn này.

2. Độ tuổi phải bỏ ti giả

Các chuyên gia sức khỏe ở Anh và Mỹ đều khuyên cha mẹ nên giúp bé bỏ ti giả trong khoảng 6-12 tháng tuổi. Bố mẹ không nên sử dụng ti giả cho các bé lớn hơn một tuổi vì bé dễ bị nghiện, khó bỏ và gia tăng nguy cơ mắc bệnh sâu răng, viêm tai.

3. Thời điểm cho bé ngậm ti giả

Chỉ cho bé ngậm ti giả khi bé quá hiếu động sau khi bú hoặc tắm xong. Bố mẹ không nên lúc nào cũng đưa ti giả cho bé ngậm.

Bé dễ bị nghiện ti giả nếu thời gian sử dụng kéo dài sau một tuổi.

4. Những nguy cơ khi sử dụng ti giả cho bé

Trong một báo cáo gần đây của tiến sĩ, bác sĩ Tanya, đại diện Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ, đã đưa ra những lưu ý về sử dụng ti giả cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Cụ thể như sau:

- Nếu ti giả được giới thiệu cho bé quá sớm (nhỏ hơn 3 tuần tuổi) hoặc trước khi bé quen với việc bú mẹ thì sẽ làm bé lười bú mẹ, dẫn đến tăng trưởng kém.

- Bé dễ bị nghiện ti giả vì khi ngậm ti giả, bé có cảm giác thoải mái. Thói quen xấu này nếu kéo dài sau một tuổi hoặc lâu hơn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển răng của bé.

- Gia tăng nguy cơ bị viêm tai. Nhiều chuyên gia sức khỏe về tai-mũi-họng cho rằng, việc mút ti giả thường xuyên làm đẩy dịch vào tai giữa, tăng nguy cơ viêm nhiễm tai giữa.

5. Suy nghĩ chưa đúng của cha mẹ

"Bé mút tay thường xuyên nên chọn ti giả sẽ dễ bỏ thói quen này cho bé" - Suy nghĩ này của cha mẹ chưa đúng. Bé mút tay là do phát triển não bộ. Khi qua giai đoạn này, bé tự khắc sẽ bỏ và chuyển sang bước phát triển mới. Còn nếu bé quen với ti giả và không được bỏ trước một tuổi thì bé sẽ nghiện ti giả rất lâu.

Chọn ti giả có ký hiệu PP trên bao bì hoặc thân sản phẩm.

6. Cách chọn ti giả

- Nên lựa chọn nhựa an toàn cho bé. Cha mẹ nên xem trên đáy bao bì để thấy ký hiệu về chất liệu an toàn cho bé (Không phải sản phẩm nào cũng ghi ký hiệu trên bề mặt). Nếu ghi PP thì đó là vật liệu an toàn cho bé.

- Không chọn loại có dây đeo vào cổ cho bé dưới một tuổi.

- Chọn loại có 1-2 màu, không chọn ti giả có nhiều màu hoặc chấm màu.

- Đầu ti giả dẹp hay tròn đều được, tùy vào sự chấp nhận của mỗi bé.

7. Cách bảo quản ti giả

Nếu sử dụng cho bé dưới 3 tháng tuổi, hãy rửa và tiệt trùng bằng nước sôi như bình sữa rồi để khô ráo. Nếu bé trên 3 tháng, chỉ cần rửa sạch bằng nước rửa và nước sạch rồi để khô ráo.

Bác sĩ Anh Nguyễn

Đại học Worcester, Anh