6 thói quen sau bữa ăn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe

Hút một điếu thuốc ngay sau bữa ăn sẽ hấp thu lượng độc tố nhiều hơn hút 10 điếu ở thời điểm khác.

1. Hút thuốc

Tác hại của thuốc lá sẽ tăng lên nhiều lần nếu bạn hút sau khi ăn. Bởi khi đó, hoạt động của ruột và dạ dày được tăng cường, tuần hoàn máu ở đường tiêu hóa cũng tăng nhanh, nếu hút một điếu thuốc thì lượng độc tố hấp thu vào cơ thể sẽ lớn hơn so với hút 10 điếu ở thời điểm khác.

Hút thuốc lá sau khi ăn cũng thúc đẩy việc phân tiết protein và khí CO2 của tủy, làm cho huyết quản trong niêm mạc dạ dày co hẹp lại, dẫn đến mất cân đối giữa axit và kiềm là nguyên nhân gây rối loạn công năng của dạ dày.

2. Uống trà

Trong lá trà có độ axit cao sẽ làm cứng protein trong thức ăn vừa nạp vào, dẫn đến khó tiêu hóa. Nếu muốn uống trà, bạn nên uống sau bữa ăn khoảng một giờ để không làm rối loạn hoạt động của các cơ quan trong cơ thể.

3. Ăn trái cây ngay lập tức

Thói quen này có thể gây ra sự rối loạn chức năng tiêu hóa, từ đó dễ dẫn đến tăng cân hoặc phát sinh bệnh béo phì. Thời gian lưu lại trong dạ dày của các loại thức ăn phổ biến như sau: đường khoảng 1 tiếng, protein khoảng 2-3 tiếng, chất béo khoàng 5-6 tiếng, trong khi trái cây lại là loại thức ăn tiêu hóa nhanh. Nếu các loại trái cây bị chặn lại sẽ phát sinh phản ứng lên men, gây đầy bụng, khó tiêu, táo bón... Bạn nên ăn trái cây vào buổi sáng, trước hoặc sau bữa ăn chính một tiếng.

Thay đổi những thói quen xấu để bảo vệ sức khỏe.

4. Tắm

Thói quen này sẽ gây ra sự gia tăng lưu lượng máu đến bàn tay, chân và cơ thể, do đó lượng máu xung quanh dạ dày giảm. Chính điều này sẽ làm suy yếu hệ thống tiêu hóa trong dạ dày.

5. Đi bộ hoặc tập thể dục

Những việc này sẽ có tác dụng tốt cho sức khỏe khi bạn tập đúng thời điểm. Còn ngược lại, nếu thực hiện ngay sau bữa ăn, nó có thể dẫn đến hiện tượng trào ngược axit và chứng khó tiêu. Tốt hơn cả, bạn nên đi bộ sau bữa ăn 20-30 phút và trong khoảng 10 phút.

6. Đi ngủ

Sau khi ăn, dạ dày sẽ co bóp, một khối lượng máu sẽ dồn xuống dạ dày giúp cho quá trình tiêu hóa nên số lượng máu lên não và các cơ quan khác giảm đi, gây hiện tượng buồn ngủ, mệt mỏi. Tuy nhiên, bạn không nên đi ngủ ngay sau khi ăn no, đặc biệt với người cao tuổi vì sẽ khiến dạ dày căng to, đẩy cơ hoành lên chèn ép cản trở hoạt động của tim. Ngoài ra, thói quen này cũng là nguyên nhân gây bệnh đau dạ dày, phù mặt, chân tay.

