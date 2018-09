6 mẹo an toàn mẹ có con nhỏ phải biết

Đặt con ngủ trong tư thế bàn chân chạm thành cũi để tránh bé bị ngạt vì chăn phủ lên đầu.

Giữ an toàn cho bé là mối quan tâm số một của các bậc phụ huynh, nhưng liệu bạn có lường trước được hết những nguy hiểm tiềm ẩn trong chính ngôi nhà của mình? Hãy nhớ đừng bao giờ để con ngoài tầm mắt, luôn nghe theo trực giác và cảnh giác khi bé ở gần nước. Dưới đây là những gợi ý giúp bạn bảo vệ bé.

1. Cẩn thận với dây rèm

Hàng năm, trẻ tử vong hoặc bị thương do sợi dây mành đơn giản rủ xuống vừa tầm với vẫn xảy ra. Nghiên cứu của RoSPA (Hội hoàng gia về phòng chống tai nạn) chỉ ra, kể từ năm 1999, có ít nhất 30 trường hợp khắp nước Anh chết do những sợi dây thòng lọng. Để an toàn cho bé, bạn nên mua loại rèm đơn giản.

2. Đặt con ngủ trong thư thế bàn chân chạm thành cũi

Trẻ thường cựa quậy nhiều trong đêm và chưa thể điều chỉnh được tư thế ngủ. Nếu bị chăn phủ đầu, con có nguy cơ đột tử vì ngạt thở hoặc quá nóng. Hãy đặt con nằm theo tư thế bàn chân chạm thành cũi để bé không rúc xuống chăn. Cài chăn đắp lên người con thật chặt hoặc có thể dùng túi ngủ phù hợp với lứa tuổi.

Mẹ nên chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cần thiết trước khi tắm cho con.

3. Cố định đồ đạc có chiều cao hoặc tivi vào tường

Thực tế có nhiều vụ tai nạn chết người và thương tâm xảy ra do bé bị đồ vật đè phải. Vì thế, với tivi hay những đồ đạc có chiều cao, bạn nên cố định vào tường hoặc dùng dây treo chắc chắn.

4. Thận trọng với bỉm

Dù rất nhẹ nhưng bỉm có thể dễ dàng khiến bé bị ngạt. Bé có thể dùng tay vồ và dễ dàng cầm lấy, do đó, đừng bao giờ để bỉm trong tầm với của con, hoặc ở gần giường cũi.

5. Ghế gội đầu hoặc đồ dùng hỗ trợ cho bé trong nhà tắm không phải là "cứu cánh"

Đôi khi mẹ chủ quan đặt con nằm trên ghế tắm và chạy đi mở cửa hay nghe điện thoại. Tuy nhiên, việc này khá nguy hiểm. Hãy kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ cần dùng trước khi bắt đầu tắm cho bé để không phải chạy đi lấy đồ.

6. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng bất kỳ đồ dùng nào cho trẻ

Luôn làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu mua giường cũi cũ, bạn nên chắc chắn có cuốn hướng dẫn cho người dùng hoặc đề nghị một bản sao từ nhà sản xuất.

Hà Phương

Theo Netmums