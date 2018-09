6 lưu ý để tránh rủi ro khi tiêm vaccine cho trẻ

Hiện đã có 16 loại vaccine tiêm cho trẻ nhằm phòng các bệnh sau: Bệnh lao - Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Bệnh bại liệt - Viêm gan siêu vi B - Bệnh sởi - Bệnh rubella - Bệnh quai bị - Viêm màng não mũ do Hemophilus influenzae typ b (Hib) - Viêm não Nhật Bản - Trái rạ (thủy đậu) - Viêm gan siêu vi A - Cúm - Viêm màng não do não mô cầu - Thương hàn - Viêm dạ dày ruột do Rotavirus - Tả.