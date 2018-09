6 điều tôi ước mình có thể biết trước khi mổ đẻ

Sau cuộc phẫu thuật, tôi cảm thấy ổn và không mấy đau đớn tại vùng vết mổ nên xin bác sĩ ngừng sử dụng thuốc giảm đau. Thế nhưng đây là một ý định 'dại dột' nhất.

Chị Gina Jacobs Thomas một vũ công, một blogger đến từ Ohio, Mỹ đã chia sẻ về cảm giác cũng như sự thay đổi sau khi sinh mổ. Chị tâm sự do bị nhau tiền đạo nên bác sĩ đã khuyên nên mổ đẻ. Khi đó chị chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nhưng vì đứa con trong bụng chị đã quyết định mổ.

"Thực sự khi ngồi trong phòng làm hồ sơ, tôi không thể hình dung nổi mọi việc sắp tới sẽ diễn ra với mình như thế nào? Tôi hồi hộp, lo lắng và sợ hãi vô cùng", chị Gina nói. Chị hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp các mẹ khác có thể chuẩn bị sẵn sàng tâm lý khi sinh mổ. Dưới đây là 6 điều mà chị cảm nhận khi sinh mổ cậu con trai đầu tiên ở tuần thứ 35:

Phòng phẫu thuật lạnh lẽo

Nhiệt độ trong phòng phẫu thuật thường rất thấp nên có thể sẽ khiến bạn lạnh đến tê cóng cả hai tay và run cầm cập. Nhiều bệnh viện chỉ cấp cho sản phụ áo choàng qua người rất mỏng vì lý do thuận tiện cho quá trình phẫu thuật. Ngoài ra, trong phòng mổ, thân nhiệt của bạn sẽ hạ xuống khá nhanh. Trước khi lên bàn mổ tôi còn thắc mắc những dây đai quanh giường được dùng để làm gì nhưng đến lúc này thì tôi đã hiểu. Các dây bằng băng dính này chính là thứ sẽ giúp giữ bạn nằm yên trong trường hợp cơ thể bị run.

Vẫn cảm thấy bị kéo ở bụng

Tôi hầu như không hề cảm thấy đau khi các bác sĩ cắt trên bụng nhưng mặt khác lại có thể cảm thấy hoàn toàn cảm giác ‘trống rỗng khó tả’ khi em bé được đưa ra khỏi bụng mình.

Đừng dại dột nói không với thuốc giảm đau ngay cả sau khi phẫu thuật

Khoảng 28 giờ sau cuộc phẫu thuật, tôi cảm thấy khá ổn và không mấy đau đớn tại vùng vết mổ nên đã nghĩ tới việc xin bác sĩ không tiếp tục sử dụng thuốc giảm đau vì sợ sẽ ảnh hưởng tới sữa cho con bú. Thế nhưng đây có lẽ thực sự là một ý định "dại dột" nhất mà tôi từng làm cho tới thời điểm đó, bởi ngay khi lượng thuốc giảm đau còn dư lại trong cơ thể sau khi ca phẫu thuật hết tác dụng, thì sự đau đớn kéo đến khiến tôi gần như không thở nổi mỗi khi cử động.

Không những chỉ là cơn đau do tử cung bị rạch ra rồi khâu lại mà còn do cơ bụng bị mất độ căng đột ngột sau khi em bé chào đời. Tôi nghĩ đây cũng chính là lý do mà các bác sỹ thường khuyên các sản phụ nên sử dụng thuốc giảm đau trước khi lượt thuốc trước hết tác dụng.

Bạn sẽ mất một thời gian để 'có thể cười như bình thường'

Tất cả những hành động rất bình thường của cơ thể trước đây như cười, hắt hơi, ho hay thậm chí là đi vệ sinh đều trở nên khó khăn vào lúc này. Bởi chỉ cần hoạt động kéo căng cơ bụng một chút thì sẽ động chạm tới vết mổ cả trong lẫn ngoài khiến bạn vô cùng đau đớn. Lời khuyên của tôi là hãy đặt một cái gối nhẹ trên bụng khi bắt buộc phải thực hiện bất kỳ hành động nào để hạn chế sự cử động của cơ bụng gây đau thắt.

Rối loạn đường ruột

Trong thời gian mang thai, có những giai đoạn tôi bị rối loạn đường ruột, không thể đi vệ sinh tới 7 ngày. Việc ăn nhiều rau củ và uống nhiều nước hầu như không có mấy tác dụng đối với tình trạng này. Tôi đã luôn nghĩ chuyện này sẽ kết thúc sau khi sinh con, thế nhưng, 5 ngày sau khi sinh, tình trạng này vẫn tiếp diễn khiến tôi khổ sở.

Khu vực xung quanh vết mổ gần không còn cảm giác như cũ

Bốn năm sau sinh mổ, khu vực da xung quanh vết mổ trên bụng của tôi vẫn hầu như có rất ít cảm giác. Tôi có thể vẫn cảm thấy ngứa ngáy tại đó nhưng không dám gãi mạnh. Tuy nhiên, việc không có cảm giác không có nghĩa là vết thương chưa lành mà chỉ là ‘chút di chứng’ không thể tránh khỏi của việc đẻ mổ mà thôi.

Hà Lê (Theo Scarymommy)