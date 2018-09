50 ngày cùng con chiến đấu với ung thư của đạo diễn 'Những ngọn nến trong đêm'

Đạo diễn Đỗ Đức Thành áp dụng khẩu hiệu '3 không': Không mệt, không ốm, không buồn khi cùng con gái bước vào trận chiến dài hơi.

Đều đặn mỗi ngày, cứ đúng 7h, đạo diễn Đỗ Đức Thành thức dậy rồi dành một tiếng luyện tập khí công. Anh mỉm cười vui vẻ khi bảo không lúc nào cần sức khỏe như lúc này, bởi anh đang chăm con gái ốm.

Đỗ Hạnh An, con gái 18 tuổi của anh, bị ung thư máu và đang chữa bệnh tại bệnh viện Raffles (Singapore) sau một tháng điều trị tại Viện Huyết học và truyền máu trung ương. Trước khi biết tin dữ, An là học sinh trường quốc tế, thích hát, vẽ và chơi đàn. Cô cũng đang cùng bố thực hiện những dự án riêng và tìm kiếm cơ hội du học về ngành truyền thông ở nước ngoài. Những ngày này, An đành gác lại mọi dự định về tương lai để bắt đầu cho một "trận chiến" mới.

Đạo diễn Đỗ Đức Thành luôn nói với con: "Ung thư không phải dấu chấm hết. Nó chỉ là một trong số những thử thách chúng ta phải bước qua trong cuộc đời".

Hạnh An 18 tuổi, xinh đẹp, lạc quan và yêu đời.

Đạo diễn nổi tiếng sắm nhiều vai khi cùng con 'chinh chiến'

20 ngày nay, cứ 8h, đạo diễn Đỗ Đức Thành có mặt tại phòng điều trị của con. Anh cho An ăn sáng, chờ bác sĩ lên khám rồi mới yên tâm trở về căn hộ cách đó 15 phút đi bộ để chuẩn bị bữa trưa. Con gái anh mấy ngày nay hay khó chịu với mùi thức ăn. Cô phải uống nhiều thuốc, truyền dịch liên tục nên cơ thể mệt mỏi. Nhà ăn của bệnh viện có thực đơn phong phú, nhưng phần lớn là đồ Tây và Trung Quốc, Hạnh An không thích. Để con gái chịu ăn, anh Thành nghĩ ra đủ cách. Khi thì ninh xương, lúc lại hầm thịt, những lần An yếu quá không ăn nổi, ông bố đạo diễn ép trái cây lấy nước hấp với yến cho con uống.

Bữa trưa của con gái được đạo diễn Đỗ Đức Thành mang vào bệnh viện lúc 12h hàng ngày. Với anh, mỗi bữa ăn của An là một "cuộc chiến". Anh Thành nựng con gái như đứa trẻ, kể đủ chuyện tầm phào rồi "mừng rơi nước mắt" lúc con ăn được một miếng. Mất hai tiếng mới xong bữa, cha con anh nhanh tay dọn dẹp rồi tranh thủ chợp mắt để đến 16h, anh lại quay về căn hộ thuê tạm nấu cơm tối.

Khoảng thời gian từ lúc đó tới gần bữa ăn tối, anh Thành gấp gáp giải quyết công việc ở nhà. Thay vì làm việc 12 giờ liên tiếp như trước, hiện tại, anh có 5 tiếng để làm việc online. Đúng 20h, anh Thành có mặt trong bệnh viện để cho con ăn tối.

30 phút tập khí công cùng bố là hoạt động cuối cùng trong ngày giúp Hạnh An thư giãn trước khi chìm vào giấc ngủ. Từ ngày đầu đưa con sang Singapore "chinh chiến", ông bố nổi tiếng cùng lúc sắm nhiều vai. Anh làm cha, làm mẹ, làm... y tá, thợ thông cống, bốc vác, thợ điện. Hàng ngày, người cha đạo diễn giúp con đi vệ sinh, phục vụ con những nhu cầu cá nhân, xử lý cả chiếc toilet Hạnh An làm tắc.

Đỗ Đức Thành chỉn chu từng bữa ăn cho con.

Vợ chồng đạo diễn có ba người con, Hạnh An là con cả. Khi con bị ốm, Đỗ Đức Thành và bà xã phải chia nhau chăm sóc các con. Anh giành phần sát cánh cùng Hạnh An, bởi cho rằng, trong những lúc nguy cấp, đàn ông thường quyết định "mạnh tay" hơn phụ nữ. Cả gia đình giữ liên lạc qua điện thoại, anh Thành thường xuyên gửi cho vợ những tấm hình con gái cười rạng rỡ để chị yên lòng; còn Hạnh An, khi nhớ mẹ, nhớ em, lại gọi Facetime về nói chuyện.

Đưa An sang Singapore trị bệnh không phải chuyện đơn giản, đạo diễn phải thu xếp gấp gáp nhiều vấn đề. Từ việc đi thế nào, ở ra sao, đi đâu, gặp ai được anh vạch ra trong đầu một cách vội vã nhưng chi tiết. Việc điều trị và sinh hoạt ở Singapore tốn kém. Mỗi ngày, riêng việc đi chợ, anh Thành phải chi khoản tiền lớn gấp 5 lần so với khi ở Việt Nam: Quả su su giá 1 SGD (khoảng 17.000 đồng), mớ hành lá giá 8 SGD (136.000 đồng)... mọi thực phẩm khác đều đắt đỏ. Tuy vậy, người cha đạo diễn vẫn vui lòng vì sức khỏe của con có tiến triển.

'Điều quan trọng nhất là không bao giờ để con ngừng hy vọng'

Hạnh An từ nhỏ luôn hồn nhiên, vô tư và mạnh mẽ. Cô hơi vụng về nhưng kiên nhẫn, thường vượt qua những trở ngại trong cuộc sống một cách lạc quan. Bởi vậy, khi biết tin con bị ung thư, đạo diễn Đỗ Đức Thành chọn cách giúp con đối mặt, thay vì giấu giếm. Giống như cách hai cha con hay tâm sự về công việc, sở thích, tình yêu, mỗi ngày, người cha tiết lộ cho An một chút thông tin về bệnh tật. Cô gái 18 tuổi chủ động tham khảo tài liệu để hiểu hơn về căn bệnh của mình. An lập tức liên lạc với những người bạn quốc tế, hỏi về các trường hợp mắc bệnh tương tự và từ đó tìm ra người bác sĩ đã điều trị thành công cho họ.

"Khi đã biết điều mình sẽ phải đương đầu thì xác định luôn phương án chiến đấu chứ không còn cảm giác sợ nữa", đạo diễn nói.

Cha con đạo diễn Đỗ Đức Thành tại Singapore.

Mỗi ngày, ông bố nổi tiếng truyền lửa cho con bằng một niềm vui. Kết thúc ngày hôm trước, anh hé mở về niềm vui của ngày hôm sau, cho An cảm giác thích thú chờ đợi. "Con ơi hôm nay kết quả xét nghiệm tốt hơn rồi đấy", "Ngày mai người bạn của bố là giáo sư về bệnh máu sẽ sang thăm con", "Bố nhờ người bạn mang từ Việt Nam qua đây cho con cây đàn"... đó là những niềm vui nhỏ giúp Hạnh An quên đi sự hành xác của bệnh tật. Trong những câu chuyện thường ngày của hai cha con, đạo diễn Đỗ Đức Thành nói nhiều về các trường hợp mắc bệnh giống An, họ đã kiên trì và thành công như thế nào. Anh cung cấp cho con thông tin về phương pháp điều trị mới, những phác đồ chữa bệnh hiệu quả. Hạnh An được bố hướng dẫn ngồi thiền và luyện khí công mỗi ngày. Việc tập luyện giúp em có sức khỏe tốt, thanh lọc suy nghĩ để đón nhận những điều mới mẻ, tích cực.

"Điều quan trọng nhất là không bao giờ để con ngừng hy vọng", người cha nổi tiếng trải lòng.

Từ khi con bị bệnh, người cha dũng cảm chỉ tự trấn an bản thân một lần, lúc nhận tờ giấy kết quả xét nghiệm. Sau đó, suốt 50 ngày cùng An chiến đấu, đạo diễn Đỗ Đức Thành chưa một lần cảm thấy mệt mỏi, nản chí hay muốn bỏ cuộc. Mỗi ngày trôi qua, anh luôn thấy đầu óc minh mẫn, thể xác khỏe mạnh và bản lĩnh kiên cường hơn. Đỗ Đức Thành cho rằng, chính tình yêu dành cho con gái đã giúp anh trở nên mạnh mẽ đến vậy. Thế nhưng trong mắt đạo diễn, Hạnh An, con gái anh mới là người hùng.

Vốn có cá tính mạnh mẽ nhưng cách An đối đầu với bệnh tật vẫn khiến cha em bất ngờ. Đứng trước ranh giới sự sống, cái chết, An chưa bao giờ buồn thảm. Cô rất đau nhưng không than vãn. Hạnh An hoảng sợ, nhưng không hề loạn trí. Sau mỗi bữa cơm, con gái Đỗ Đức Thành ôm đàn hát rồi nói đùa: "Con chiến đấu thế là hơi 'ác' rồi đấy, bố yên tâm chưa?", khiến người cha đang mệt mỏi cũng bật cười. Sự dũng cảm của Hạnh An vượt qua những gì đạo diễn Đỗ Đức Thành có thể tưởng tượng. Anh thú nhận mình được truyền động lực từ con chứ không phải điều ngược lại.

Đạo diễn 'Những ngọn nến trong đêm' kể về 50 ngày cùng con chiến đấu với ung thư Hạnh An lạc quan, vui vẻ những ngày ở bệnh viện.

Hiện tại, cứ 3-4 ngày, Hạnh An sẽ trải qua một lần xét nghiệm. Kết thúc đợt theo dõi đầu tiên kéo dài 20 ngày, các bác sĩ tại bệnh viện Raffles sẽ có câu trả lời cụ thể về lộ trình điều trị cho An.

"Ít nhất 6 tháng nữa tôi mới có thể trả lời cha con tôi đã đi tới ranh giới nào của thử thách. Nhưng cứ mỗi ngày, quãng đường sẽ ngắn đi. Tôi cảm nhận thấy mọi chuyện đang dần tốt đẹp. An cũng thấy khá hơn trong người", đạo diễn Đỗ Đức Thành chia sẻ.

Đạo diễn Đỗ Đức Thành là người mang đến thành công cho nhiều bộ phim Việt: Những ngọn nến trong đêm, Gió qua miền tối sáng, Những giấc mơ dài, Lập trình cho trái tim. Anh kết hôn năm 1998 với chị Tăng Hồng Phượng và năm 1999 sinh con gái đầu lòng, Đỗ Hạnh An.

Xem thêm: Con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành tràn đầy năng lượng của cô gái tuổi 18

Lam Trà