5 năm một mình nuôi con của nghệ sĩ hài Trà My

'Không có con gái, tôi vẫn nhận được sự quan tâm, chăm sóc rất chu đáo từ cậu con trai 16 tuổi', Trà My chia sẻ.

Đằng sau sự vui vẻ, hài hước của Trà My trên sân khấu là cuộc sống nhiều biến cố. Người phụ nữ sinh năm 1967 từng trải qua nỗi buồn muộn con, chồng mất sớm và ở vậy 5 năm để nuôi dạy con trai duy nhất nên người.

Hạnh phúc đến muộn vẫn không trọn vẹn

Kết hôn từ năm 1986 nhưng 15 năm sau, vợ chồng nghệ sĩ hài Trà My mới mang thai "mụn con" đầu tiên. Trong 15 năm đó, nữ nghệ sĩ phải đối diện với không ít áp lực, nỗi mong mỏi từ gia đình kèm theo những lời ong tiếng ve khiến chị nhiều khi kiệt sức. Việc chạy chữa cũng không hề đơn giản, Trà My cùng ông xã - nghệ sĩ cải lương Quản Trọng Bính - không quản ngại ra Bắc, vào Nam để chữa chạy. Tuy vậy, mỗi ngày giấc mơ có con càng xa vời, Trà My không ít lần muốn bỏ cuộc.

Nữ nghệ sĩ trải lòng: "Với vợ chồng tôi, có được cháu Phúc thực sự là một điều kỳ diệu. Mỗi lần đi khám, đi mổ đều vô cùng đau đớn. Tôi gầy xọp đi, về nhà bố mẹ chồng xót xa còn khuyên chúng tôi đi xin con nuôi. Có những lúc tôi chán nản muốn bỏ cuộc, nhưng ông xã rất kiên trì. Vậy là chúng tôi lại tiếp tục cố gắng".

Trà My mãn nguyện với 25 năm chung sống hạnh phúc bên người chồng quá cố. Tới nay, chị không còn muốn nghĩ tới chuyện đi bước nữa mà chỉ chú tâm nuôi dạy con trai nên người.

Năm 2002, vợ chồng nghệ sĩ hài Trà My đón con trai đầu lòng sau nhiều năm mong mỏi. Một năm sau, anh chị dồn sức xây nhà và động viên nhau cố gắng làm việc để lo cho tương lai của Trọng Phúc. Năm 2004, biến cố xảy đến, ông xã của Trà My bị sỏi mật, sau khi phẫu thuật đã phát hiện ra ung thư di căn. "Khi đọc giấy xét nghiệm, anh gục ngay xuống hành lang bệnh viện. Tôi đau đớn vô cùng nhưng vẫn phải động viên anh cố gắng điều trị", Trà My kể. "Thời gian đó tôi quay cuồng trong đủ thứ áp lực. Ngôi nhà vừa xây xong còn nợ nần. Chồng ốm nặng, con trai lại quá nhỏ. Một mình tôi vừa đi diễn, vừa nuôi con lại túc trực chăm sóc ông xã. Tuy rất mệt mỏi nhưng mỗi khi vào bệnh viện với anh, tôi đều nở nụ cười. Tôi biết khi ấy, anh chỉ có mình tôi làm động lực để chiến đấu với bệnh tật".

4 năm ròng rã giành giật sự sống cho chồng, Trà My nín lặng khi anh trút hơi thở cuối cùng với nhiều điều trăn trở. Nghệ sĩ Trọng Bính tiếc nuối vì không thể sống tới khi Trọng Phúc khôn lớn, để anh có thể đưa con đi thi đại học. Về phần mình, nghệ sĩ Trà My mãn nguyện với 25 năm chung sống hạnh phúc bên ông xã. "Tôi không ân hận điều gì, vì chồng tôi là người cao thượng và tử tế. Tôi chỉ tiếc anh không thể cùng tôi đi hết cuộc đời", chị nói.

Trà My tự hào khi cậu con trai tuổi thiếu niên đã trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của mẹ.

Thời điểm đó, Trọng Phúc mới gần 10 tuổi. Cậu bé sống tình cảm và rất "quấn" ba. Mỗi khi đi học, đi chơi về đều chạy lên phòng ba để trò chuyện. Khi ba mất, Phúc dường như chưa hiểu hết được sự mất mát, hẫng hụt ngay, nhưng đêm sau đó, cậu bé đã khóc hàng giờ đồng hồ ngoài cầu thang mà không ai dỗ được. Nhìn con trai còn nhỏ đã vắng cha, Trà My nhắc mình phải gắng gượng đứng lên để làm chỗ dựa cho con và cho cả chính mình.

Buồn vui 5 năm một mình nuôi con

Trà My tự nhận chị là người mẹ chiều con nhưng tất cả đều phải "trong khuôn khổ". Tin tưởng Trọng Phúc ngoan, biết vâng lời nhưng nữ nghệ sĩ luôn để mắt tới con trai. "Tôi biết con mất cha là thiệt thòi nên luôn tìm cách bù đắp cho Phúc những gì có thể. Ví dụ bên cạnh công việc, tôi ưu tiên dành mọi thời gian cho con. Mỗi ngày dù rảnh hay bận tôi đều trò chuyện, lắng nghe tâm tư tình cảm của Phúc. Tôi đáp ứng cho con những mong muốn trong giới hạn. Để cháu tự do nhưng không quá trớn, buông thả", nữ nghệ sĩ chia sẻ về quan điểm dạy con. Bà xã cố nghệ sĩ Trọng Bính luôn đặt mình vào vị trí bạn thân của con trai, để hiểu những điều một cậu bé đang tuổi dậy thì mong muốn và suy nghĩ. "Tôi thường tìm cách khéo léo nhất để uốn nắn con, chứ không thể bắt ép Phúc làm theo ý người lớn. Tốt nhất lựa theo con mà khuyên bảo. Có góp ý cũng phải thật nhẹ nhàng vì con đang ở độ tuổi dễ tự ái và dễ bị tổn thương", chị nói.

7 năm một mình nuôi con của nghệ sĩ hài Trà My Nghệ sĩ hài Trà My chia sẻ về chuyện dạy con

Dạy con theo phương châm mềm mỏng nhưng Trà My không tránh khỏi những phút nóng giận. Có lần, chị giận dữ mắng con hồi lâu vì Trọng Phúc chểnh mảng chuyện học tập. Cậu bé không dám cãi lời mẹ nhưng sau đó khóc rất to và đấm tay liên hồi vào tường. Nữ nghệ sĩ biết mình quá nóng nảy nên đã bình tĩnh lại để nhắc nhở con dành nhiều thời gian hơn cho việc học hành. "Sau khi tôi phân tích cho Phúc sự lo lắng và những kỳ vọng dành cho con, cháu đã hiểu ra và xin lỗi mẹ. Những lần sau đó, tôi kìm chế mình hơn, không làm điều gì quá khiến Phúc cảm thấy ức chế hay bị xúc phạm", nghệ sĩ tâm sự.

Khi Trọng Phúc còn nhỏ, mỗi khi cậu bé làm điều gì sai sẽ bị mẹ gọi lên giường khoanh tay để "nói chuyện người lớn". Đến khi bước vào tuổi dậy thì, Phúc thích nằm tâm sự cùng mẹ. Cậu bé không ngại chia sẻ với nghệ sĩ Trà My những chuyện từ nhỏ đến lớn ở lớp học, các mối quan hệ bạn bè và thậm chí cả về bạn gái. "Tôi thường trêu Phúc rằng: Mẹ già rồi, đừng để mẹ nóng giận rất dễ 'tăng xông'. Kể từ đó, mỗi khi tôi chuẩn bị 'lên cơn' là Phúc lại rối rít xin lỗi mẹ rồi bảo: 'Mẹ đừng nói nhiều lại tăng xông đấy'", Trà My hài hước kể.

Là con trai nhưng Trọng Phúc được mẹ "huấn luyện" cẩn thận về nữ công gia chánh. Cậu bé biết nấu cơm, dọn dẹp và chăm sóc mẹ khi Trà My ốm bệnh. "Nhiều lần tôi đi làm về mệt nằm trên phòng, Phúc lên tận nơi hỏi mẹ muốn ăn gì để nấu. Xong xuôi, cháu biết lên mời mẹ xuống ăn cơm rồi lặng yên nhìn xem mẹ có ăn được nhiều và vừa miệng không?", chị nói. Nghệ sĩ Trà My luôn dạy con phải biết làm từ những việc nhỏ tới việc lớn. Kể cả việc bếp núc cũng cần thành thạo để sau này "chẳng may" lấy phải cô vợ vụng còn tự nấu được bữa cơm ngon mà ăn.

Tra My va con trai Phút ngẫu hứng đàn hát của nghệ sĩ Trà My và con trai.

Không chỉ dạy con cách yêu thương, chăm sóc bản thân, Trà My còn cho con nhiều bài học về lòng yêu thương con người. Chị thường cho Phúc tham gia những chương trình thiện nguyện - nơi cậu bé có thể góp phần nhỏ bé mang đến tiếng cười, niềm vui cho những hoàn cảnh éo le. Trọng Phúc tỏ ra khá hào hứng với việc làm thiện nguyện. Cậu bé không ngại theo mẹ "lăn xả" trong các phong trào, đôi khi góp nhiều ý tưởng để việc làm của mẹ con Trà My mang đến nhiều hiệu quả và ý nghĩa hơn.

"Cả tôi và ông xã đều chung quan điểm giáo dục con là để cháu phát triển tự nhiên. Chưa bao giờ tôi can thiệp vào việc lựa chọn sở thích, đam mê của Phúc. Cháu nói rất thích âm nhạc và tôi đồng ý để con theo học khoa guitar của Nhạc viện. Năm sau, Phúc sẽ thi thêm thanh nhạc. Miễn là con cố gắng thì tôi luôn ủng hộ để Phúc theo đuổi ước mơ", nữ diễn viên hài cho biết.

Lam Trà