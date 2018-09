5 điều cần phải biết khi cho con bú

Nuôi con bằng sữa mẹ giúp phụ nữ giảm cân, các hormone cũng được tăng cường.

Cho con bú tuy là một việc hết sức tự nhiên, là thiên chức của người mẹ nhưng cũng không phải là chuyện đơn giản. Thực tế đôi khi cho con bú lại rất thử thách và đầy bất ngờ. Dưới đây là những điều vô cùng ngạc nhiên mà các bà mẹ khi cho con bú đã ghi nhận lại:

Các hormone sẽ được tăng cường

Khi mẹ ôm hình hài bé bỏng của con trong vòng tay, mớm cho bé những giọt sữa từ bầu ngực mẹ, sao bỗng nhiên mẹ thấy thương yêu con dạt dào. Cảm xúc đó chẳng có một lời nào có thể diễn tả lại được. Tại sao lại như thế? Đó là tác dụng của hormone oxytocin - nội tiết tố chịu trách nhiệm cho việc đẩy sữa xuống ngực mẹ. Oxytocin cũng là hormone tiết ra khi một người đang yêu.

Bên cạnh đó có một loại hormone khác tác động lên quá trình nuôi con bằng sữa mẹ, nhất là trong giai đoạn bé sơ sinh đó là cảm giác thư giãn sâu, làm cho mẹ dễ dàng rơi vào trạng thái buồn ngủ. Chỉ một phút trước thôi mẹ vẫn còn tỉnh táo và tràn đầy năng lượng, đến phút sau mẹ cho con bú lại tự nhiên thấy buồn ngủ díu mắt. Đó chính là tác động của nội tiết tố, tương tự như cảm giác buồn ngủ của những người vừa ăn no.

Các chuyên gia khuyên các mẹ có thể tận dụng cơn buồn ngủ của mình để chợp mắt 5-10 phút khi cho con bú, nhưng mẹ cần đảm bảo là mình cho bé bú ở một khu vực an toàn, nơi mà bé không có nguy cơ bị rơi, hoặc bị gối đè… khi mẹ thiếp đi. Việc buồn ngủ này cũng có nguyên nhân của nó. Nghiên cứu cho thấy những mẹ thường xuyên có những giấc ngủ ngắn sẽ có thể ngủ được nhiều hơn từ 1-2 tiếng mỗi ngày.

Tiếc là không phải loại hormone nào trong quá trình cho con bú cũng ảnh hưởng tốt. Một số phụ nữ sẽ cảm thấy khó chịu khi sữa xuống, chẳng hạn như cảm giác nhộn nhạo trong bụng, mệt mỏi, vã mồ hôi, thậm chí còn thấy buồn rũ rượi. Tuy nhiên sự u sầu này thường chỉ tạm thời và sẽ nhanh chóng bị thay thế bởi những cảm xúc tích cực khác. Nếu bạn lo lắng về những cảm xúc của mình khi cho con bú, hoặc có những vấn đề khó khăn khi cho con bú, đừng ngại hỏi ý kiến của bác sĩ.

Ảnh minh họa.

Nuôi con bằng sữa mẹ giúp cho phụ nữ giảm cân

Từ khi sinh bé ra mong manh, yếu ớt cho đến khi bé cứng cáp và khỏe mạnh hơn, mẹ có thể nhận thấy cân nặng của mẹ cũng giảm đi rõ rệt. Đó cũng là nhờ vào việc cho con bú. Sữa mẹ là nguồn thức ăn giàu béo và giàu năng lượng. Có nghĩa là khi bé bú, bé đã trực tiếp rút đi lượng chất béo và calo đáng kể từ mẹ, giúp cho mẹ sụt cân ngoạn mục. Tuy vậy, không phải ai cũng có thể giảm cân khi cho con bú.

Một vài mẹ sẽ thấy cân nặng của mình vẫn không hề suy chuyển trong quá trình cho con bú, nhưng lại dễ dàng giảm đi cả chục cân khi bé bắt đầu cai sữa. Một cuộc thăm dò của Babycenter cho thấy khoảng 40% mẹ cho rằng việc nuôi con bằng sữa mẹ không giúp giảm cân, trong khi 60% còn lại đều thấy tác dụng giảm cân rõ rệt của việc cho con bú.

Ngực của mẹ có thể bị lệch

Bạn có thể thấy bộ ngực của mình có vẻ không đều nhau. Chẳng phải tưởng tượng đâu, rất nhiều mẹ cho biết một bên ngực của họ sản xuất sữa nhiều hơn hẳn bên còn lại. Điều này là do cơ thể người không bao giờ có được sự cân xứng hoàn hảo, nên sự phân bố ống dẫn sữa cũng sẽ không đều nhau ở hai bên ngực. Khi một bên ngực sản xuất nhiều sữa hơn, nó sẽ căng tròn và trông to hơn bên còn lại. Đó là một điều hoàn toàn bình thường không có gì đáng lo ngại cả.

Tuy vậy, nhiều lúc chính bạn lại là người làm cho hai bên ngực phát triển không đồng đều do thói quen cho bé bú của mình. Bên ngực nào bạn thường xuyên cho bú thì bên đó sẽ to và sản xuất nhiều sữa hơn. Nhưng nếu như bạn cho bú hai bên đều nhau và nhận thấy được sự chênh lệch lượng sữa, đó có thể là do sự chênh lệch của số lượng của ống dẫn sữa - điều mà bạn không thể thay đổi gì được. Bên ngực nhiều sữa vẫn sẽ tiếp tục sản xuất nhiều hơn trong suốt quá trình cho con bú và còn có khả năng sản xuất sữa nhiều tương tự khi bạn sinh những bé tiếp theo.

Ảnh minh họa.

Mẹ có thể bị chảy sữa rất nhiều

Trong những tuần đầu sau khi sinh, hiện tượng chảy sữa có thể xuất hiện, và dường như bộ ngực của mẹ có sự cảm ứng rất nhạy. Giống như một chiếc đồng hồ bên trong cơ thể, ngực sẽ tự rỉ sữa khi đến giờ phải cho bé bú, thậm chí bộ ngực mẹ còn chảy sữa ra khi nghe tiếng con mình khóc hoặc bất kỳ tiếng khóc nào của em bé.

Tất cả những hình ảnh trong tạp chí hay trên TV và cả những suy nghĩ về em bé cũng đều khiến cho bầu ngực mẹ căng tràn sữa. Nhiều mẹ còn cho biết, ngay cả khi thấy những chú cún con, mèo con, hay những con vật còn nhỏ, thì ngay lập tức sữa lại tuôn ra. Một lần nữa, hormone oxytocin chính là nguyên nhân. Đôi lúc vết ố vì sữa chảy trên áo có thể khiến bạn lúng túng, nhưng mặt khác hiện tượng chảy sữa chính là một cách tự nhiên để cơ thể mẹ chắc rằng em bé luôn có đủ sữa để ăn và thà thừa ra còn hơn thiếu. Một vài phụ nữ còn thấy rằng hiện tượng chảy sữa còn kéo dài cho đến sau khi bé cai sữa mẹ cả năm trời.

Sữa mẹ được 'thiết kế' dành riêng cho bé

Đúng vậy, sữa mẹ là nguồn thức ăn vô cùng hoàn hảo, với sự cân bằng tuyệt vời giữa các chất dinh dưỡng, chất béo, chất điện giải… cần thiết cho cơ thể bé. Các bác sĩ nhi khoa phân tích, những dòng sữa đầu khi mẹ cho con bú lỏng như nước để thỏa mãn cơn khát cho bé tức thời. Khi mẹ tiếp tục cho bú, sữa mẹ dần đặc hơn do bổ sung thêm chất béo và chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó, phần sữa lỏng ban đầu còn giúp cho bé tránh những khó khăn nếu phải bú liền dòng sữa đặc. Chỉ khi nào dòng sữa lỏng được bú đều đặn thì sữa đặc mới bắt đầu chảy ra.

Hà Lê