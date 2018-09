5 cách làm giá đỗ 'ngon ơ' thu hoạch sau hai ngày

Bước 1: Đỗ xanh rửa sạch và ngâm trong nước ấm khoảng 8-10 tiếng, nhiệt độ nước từ 35 độ C đến 38 độ C. Khi hạt đỗ nứt vỏ và nhú mầm, bạn đổ ra rổ và xả qua với nước lạnh.

Bước 2: Lót một tấm khăn bông hoặc vải ở đáy rổ rồi trải đỗ đã ngâm lên trên. Tiếp đến, bạn úp một chiếc bát hoặc đĩa lên trên với mục đích tránh ánh sáng rồi lấy một chiếc khăn bông khác thấm nước trùm lên trên rồi để rổ vào góc tối.

Mỗi ngày, bạn xả nước vào rổ vài lần để giá độ lúc nào cũng đủ độ ẩm. Sau khoảng 2-3 ngày là bạn có thể thu hoạch một mẻ giá đỗ an toàn.