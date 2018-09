5 cách giúp làm chậm quá trình lão hóa

Thực phẩm chức năng Pueraria Pure nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản, dành cho phụ nữ trên 30 tuổi. Sản phẩm chứa Pueraria mirifica, chiết xuất trứng cá hồi (chứa DNA), chiết xuất men (chứa RNA), vitamin E và C, bổ sung nguồn phytoestrogen, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ làm đẹp da, hạn chế sạm da. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. GPQC: 1573/2014/XNQC-ATTP. Liên hệ: Showroom Plus One, B2, 38 Vincom Center Đồng Khởi, quận 1, TP HCM. Điện thoại: 08 3936 9525, hotline 0919 54 3333, tư vấn qua website hoặc facebook.