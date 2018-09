5 bí mật trong cách bài trí nhà của người Nhật

Sự gần gũi với thiên nhiên. Nhà của người Nhật thường có một khu vườn. Bạn có thể trông thấy vườn từ bên trong ngôi nhà khi chỉ cần mở tấm trượt gọi là shoji. Hôm nào trời đẹp, shoji sẽ luôn được mở ra. Sự gần gũi với thiên nhiên còn được thể hiện qua việc sử dụng những vật liệu tự nhiên như gỗ, tre, giấy gạo hoặc cotton. Người Nhật có một vài lý do khi thường dùng các vật liệu này. Đầu tiên, chúng rẻ hơn so với đá hoặc sắt. Kế đến, do Nhật Bản thường xuyên chịu ảnh hưởng của những trận động đất nên việc xây dựng lại những "ngôi nhà giấy" như này sẽ dễ dàng hơn.