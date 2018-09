5 bài học tình yêu của tổng thống Obama khiến triệu người ngưỡng mộ

Ông Obama bị cuốn hút bởi những nét khác biệt ở vợ và luôn tạo ra bất ngờ để bày tỏ tình yêu.

Ian Kerner là một chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn tình yêu, tình dục và là tác giả của rất nhiều cuốn sách bán chạy nhất ở New York, trong đó phải kể đến She comes first (tạm dịch Cô ấy đến đầu tiên). Ông sinh ra và lớn lên ở thành phố New York, đã có vợ và hai con trai. Một thời gian trước, Ian đã có một bài viết thú vị trên trang Today về tình yêu của người đứng đầu Nhà Trắng - Tổng thống Barack Obama, dành cho vợ. Dưới góc nhìn của một chuyên gia, ông đã liệt kê 5 điều mà ông cho rằng mọi cặp đôi đều nên học tập ở Obama để giữ cho tình yêu bền vững. Đó là:

1. Bất kể thời gian hai người ở bên nhau bao lâu, bạn vẫn cần phải đem lại sự bất ngờ cho người kia

Tổng thống Obama từng nói: "Thỉnh thoảng, khi chúng tôi đang nằm cạnh nhau, tôi ngắm nhìn cô ấy và cảm thấy trong người thật khác lạ. Tôi chợt nhìn thấy chính mình từ những kỷ niệm ùa về, những suy nghĩ, những cảm xúc mà thường ngày bị công việc vùi lấp đi. Chính những cảm xúc bất chợt đó khiến tôi nhận ra sự kết nối vững bền giữa cuộc sống trần trụi và những điều kỳ diệu trong chính gia đình của mình.

Tôi nhận ra, dù rằng chúng ta xây dựng cuộc sống hôn nhân dựa trên nền tảng của sự tin tưởng, sự ân cần và sự giúp đỡ lẫn nhau, nhưng cuộc sống không thể nào thiếu đi những điều bất ngờ thú vị, dù là nhỏ nhặt thôi, mà một người có thể tạo ra cho người bạn đời của mình".

Đó là những lời nói không thể hay hơn của tổng thống. Hôn nhân được xây dựng trên nền tảng của trách nhiệm, sự tin cậy và những điều không thể phán đoán được luôn là lực hấp dẫn mạnh mẽ. Nhờ đó mà một cuộc hôn nhân lâu dài vẫn luôn có được sự tươi mới.

Tổng thống Obama và vợ thường xuyên thể hiện tình cảm với nhau. Ảnh: Pinterest.

2. Đừng 'lười biếng' bày tỏ tình cảm với đối tác

"Nếu bạn nhìn sâu vào mắt cô ấy thì sẽ thấy sự dịu dàng và an tâm" - Obama đã nói như vậy. Tôi đã quan sát họ nhiều lần trong những cuộc trả lời phỏng vấn. Họ luôn kiếm tìm ánh mắt của nhau và tôi không có nghi ngờ gì về việc tổng thống đã dành nhiều thời gian để nhìn vào đôi mắt người phụ nữ của ông. Sự dịu dàng, ngọt ngào đó của Obama còn thể hiện ở việc ông có thể thoải mái ôm hôn, nhảy múa, nắm tay Michele trước mặt mọi người.

3. Sự khác biệt làm nên sức hấp dẫn

Tổng thống Obama từng tiết lộ: "Gia đình của Michele rất khác, rất yên bình với người mẹ ở nhà làm nội trợ, một người anh trai, một chú chó cưng. Họ cùng chung sống với nhau dưới một mái nhà… Một phần trong tôi cảm thấy kiểu gia đình như thế thật tuyệt vời trong khi Michelle lại nói rằng cô ấy muốn phá cách khỏi nếp sống đó".

Những điều trái ngược giống như hai thỏi nam châm trái dấu hút nhau. Mỗi người đều bị hấp dẫn bởi những điều mình không có. Tổng thống Obama và phu nhân cũng vậy. Họ bị cuốn vào nhau bởi những điều khác biệt nhưng ở bên nhau nhờ đã biết tạo nên cân bằng.

4. Luôn là bạn bè

Trong một lần trả lời phỏng vấn, đệ nhất phu nhân nước Mỹ đã cho biết: "Mối quan hệ của chúng tôi đầu tiên là tình bạn. Và nó đã phát triển lên từ đó". Trong một mối quan hệ lâu dài, việc giữ được tình bạn luôn là một thử thách lớn lao, chưa kể đến việc làm cho tình bạn đó lớn lên thành tình yêu. Cuộc sống ngày nay của chúng ta cũng quá ư bận rộn đến mức chúng ta tự đánh mất đi nhiều cơ hội quý báu để củng cố tình cảm. Và thật may là Obama và vợ không mắc sai lầm này.

Những thành viên trong gia đình tổng thống luôn nắm chặt tay nhau. Ảnh: Wiki.

5. Cùng hướng về mối quan tâm chung là các con

Tổng thống Mỹ cũng đã chia sẻ: "Điều tôi quan tâm nhất chính là những đứa trẻ và cách mà chúng được nuôi dạy". Mặc dù khi nói điều này, Obama đang đề cập tới vấn đề vĩ mô: sự đói nghèo, chất lượng giáo dục và những bố mẹ ruồng bỏ chính các con của mình nhưng chính lời phát biểu này cũng ngầm truyền tải thông điệp: Một trong những món quà tuyệt vời nhất mà cha mẹ đem lại cho con cái chính là nuôi dạy chúng trong tình yêu thương.

Trên thực tế, hai con gái của Obama luôn được đối xử như vậy. Hai con được nhìn thấy những cử chỉ âu yếm bố mẹ dành cho nhau thì trái tim của họ cũng tràn ngập yêu thương và sẵn sàng chia sẻ tình yêu đó cho những người khác.

Hà Nhi

Theo Today