40 ngày chữa bệnh bị lệch mặt vì nhiễm lạnh cho con

Ngày 21/9, mình đón con đi học về, mặt bé vẫn bình thường nhưng lúc sau, con cười và khóc thì thấy mắt, miệng bị lệch sang một bên.

Sau 40 ngày chữa bệnh cùng con, mình xin chia sẻ với các mẹ về bệnh "viêm dây thần kinh số 7 ngoại biên". Bệnh không nguy hiểm đến sức khỏe nhưng gây mất thẩm mỹ trên khuôn mặt. Bệnh có 3 nguyên nhân chính:

- Do lạnh đột ngột (dễ chữa nhất)

- Do viêm tai giữa

- Do virus gây nên (90% là không chữa khỏi)

Ngày 21/9, mình đón con đi học về, mặt bé vẫn bình thường nhưng lúc sau, con cười và khóc thì thấy mắt, miệng bị lệch sang một bên. Nhớ ngay đến bài chia sẻ của một mẹ có con bị hiện tượng như thế này, mình liền tìm Facebook và hỏi kinh nghiệm chữa trị. Sau đó, mình đưa con đến luôn phòng khám của bác sĩ chuyên khoa thần kinh Đặng Văn Tuấn ở ngõ 6 Đặng Văn Ngữ. Lúc đó khoảng 19h.

Ngày 21/19, khi con khóc và cười sẽ thấy mặt bị lệch.

Bác sĩ Tuấn chẩn đoán, bé nhà mình do nhiễm lạnh và mới phát hiện trong ngày, chưa quá 48h nên chữa cũng nhanh thôi và cho về uống thuốc. Bác sĩ dặn 7 ngày sau đến khám lại. Uống thuốc đến ngày thứ 4-5, mình thấy con không đỡ mà càng lệch hơn nên gọi điện cho bác sĩ và người mẹ có con bị bệnh lúc trước. Cả hai đều bảo sẽ lệch hết rồi mới trở lại bình thường.

Ngày 28/9, mình đưa con đến bác sĩ Tuấn khám lại. Lần này, bác bảo chưa gặp trường hợp nào như bé nhà mình, phát hiện trước 48h mà uống thuốc không đỡ. Lúc đấy, nhìn con cười mà mẹ khóc, sốt ruột nên mình hỏi bác sĩ xem có cách nào không. Bác sĩ nói, không đỡ thế này thì chụp "cộng hưởng não" để nhìn cho rõ và vẫn uống thuốc tiếp đơn như vậy, 7 ngày sau mang kết quả chụp đến khám lại. Rồi bác sĩ đưa mình giấy giới thiệu đến Bệnh viện Tim ở số 9 Phan Chu Trinh vì theo bác sĩ, ở đây chụp chuẩn nhất, có bác sĩ Bệnh viện Việt-Đức sang chụp và gây mê cho.

Đến đây, mình thật sự vừa lo vừa thắc mắc tại sao con mình bị "viêm dây thần kinh số 7 ngoại biên" lại cho đi chụp não. Và thực tế nó không có tác dụng gì để chữa bệnh cho con. Mình hỏi đi hỏi lại có cần thiết phải chụp không? Còn cách nào không?... nhưng bác sĩ vẫn bảo chụp. Trên đường về nhà, mình suy nghĩ rất nhiều vì chụp cộng hưởng không tốt cho con và nó không có tác dụng với bệnh của con, rồi lại vẫn uống theo đơn thuốc cũ. Mình đã quyết định chuyển hướng sang châm cứu. Bệnh này không nguy hiểm đến sức khoẻ vì không đau đớn nhưng để lâu, chữa sẽ rất mất thời gian. Cộng thêm mỗi lần khám tại nhà là 200.000 đồng, đơn thuốc uống 7 ngày là 850.000 đồng, chụp cộng hưởng từ bình thường là 2,5 triệu đồng nhưng bé nhà mình theo đơn giới thiệu sang Bệnh viện Tim chụp mất khoảng 4 triệu đồng vì chụp mấy điểm theo chỉ định.

Hình ảnh bé Tuệ Anh khi chữa bệnh bằng phương pháp châm cứu lần một.

Ngày 29/9, có người giới thiệu mình đến bác sĩ Tâm ở Bệnh viện châm cứu trung ương, số 43 Thái Thịnh. Mình cẩn thận mang theo đơn thuốc vừa uống được 7 ngày. Đến Bệnh viện châm cứu, thật sự lúc này mình thấy bé nhà mình vẫn còn may mắn lắm, có những con 5-7 tháng cũng bị bệnh và có bé thì viêm dây thần kinh số 5, số 10 do để sốt cao quá, chữa đến nay đều trên 3 năm mà không tiến triển gì, ngày nào cũng hàng chục mũi kim trên đầu, mặt và tay.

Bác sĩ Tâm nhìn đơn thuốc mình mang theo, nói thuốc này không có tác dụng để chữa mà chỉ hỗ trợ thôi và chụp cộng hưởng não cũng không để làm gì, lại có thể gây hại cho bé, chủ yếu vẫn là châm cứu. Nghe thấy thế, mình mừng lắm. Rồi bác sĩ bắt đầu châm cứu trên mặt, đầu và tay con mình, phải đến 20 kim. 30 phút sau, bác sĩ đưa mình một cục bông to và bảo bác rút kim đến đâu thì thấm máu đến đấy. Rút kim xong, bác sĩ có tiêm 2 mũi vào thái dương con mình. Lúc này, nhìn mặt con sưng vù và bao nhiêu nốt tím ở các chỗ vừa rút kim. Bác sĩ gọi mình sang đưa cho lọ thuốc 2,5 triệu đồng, bảo châm cứu đều đặn 30 ngày và chữa đông tây y kết hợp. Mình thì thấy cứ chữa được cho con là mừng lắm rồi.

Tuy nhiên, khi về đến nhà, mình lấy lọ thuốc ra cho con uống, lên mạng tìm hiểu thì mới biết lọ thuốc giá 660.000 đồng và tác dụng là bổ não. Những điều này khiến mình lại phân vân, liệu có chữa được cho con mình trong 30 ngày không vì lúc con nằm châm cứu, mình nói chuyện với người nhà các bé thì bé nào cũng châm cứu ít nhất 3 tháng rồi.

Lần châm cứu thứ hai tại nhà bác sĩ Vũ Hữu Ngõ và hiện tại, bé đã khỏi bệnh hoàn toàn.

Sau đó, mình lại được giới thiệu bác sĩ ở Khâm Thiên vì anh chị cũng có con vừa khỏi cách đây một năm. Anh chị đó đã đưa con đến chữa ở 4 bác sĩ khác và thời gian kéo dài hơn 3 tháng.

Ngày 1/10, mình đã liên lạc được với bác sĩ Vũ Hữu Ngõ (Ngõ chợ Khâm Thiên) và hẹn chiều đưa con đến. Ông năm nay 78 tuổi, nguyên trưởng khoa Châm cứu dưỡng sinh - Bệnh viện Y học cổ truyền. Ông về hưu lâu rồi, không châm cứu nữa nhưng khi mình đưa con đến, ông nhìn thấy trẻ con và đồng ý chữa cho. Mình kể lại 8 ngày qua chữa ở đâu, dùng thuốc gì, ông bảo tất cả đều sai, uống thuốc cũng sai và châm cứu cũng sai. Ông cũng giải thích là mũi tiêm vào thái dương có tác dụng làm cứng cơ lại thì châm cứu sẽ rất lâu mới khỏi và không phải châm đến hơn 20 kim vào mặt, đầu, tay như vậy.

Ông châm cho con có 5 kim vào 5 huyệt chính, rồi gói lá ngải cứu đốt hơ lên chỗ châm cứu 30 phút. Sau đó, ông xoa bóp cho con nhẹ nhàng, cẩn thận. Chỉ khoảng 5 ngày, mình đã thấy con thay đổi rõ ràng. Ông chỉ châm 20 ngày rồi nghỉ một tuần, sau đó châm thêm 6 ngày là khỏi hoàn toàn. Đến nay, con mình đã khỏi bệnh và còn nói khi nào mẹ cho con đến nhà ông chơi. Ông hiền lành, phúc hậu và thật thà như lời ông nói với mình: "Tôi là người nhà quê".

Quỳnh Bông