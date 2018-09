4 câu vợ chớ dại mà nói với chồng

Đừng bao giờ nói 'Tôi hối hận vì đã lấy anh' hay 'Anh muốn đi đâu thì đi', chúng sẽ làm rạn nứt tình cảm vợ chồng.

Trong đời sống hàng ngày, nhiều bà vợ khi giận chồng vì các lý do như ham nhậu nhẹt, về muộn, ở bẩn, cẩu thả, lười làm việc nhà… đã buông ra nhiều câu nói làm chồng cảm thấy tự ái, bị coi thường và nghiêm trọng hơn là làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng. "Về muộn, có chút men rượu, nghe vợ cằn nhằn thậm chí còn nói hỗn, dù biết là lỗi của mình nhưng mình vẫn thấy khó chịu lắm, không tiếp thu nổi" - đó là suy nghĩ của anh Trung Hiếu, một cán bộ kinh doanh ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhưng cũng là suy nghĩ chung của nhiều ông chồng. Các bà vợ hay có những câu nói cửa miệng mà chẳng những không làm thay đổi được tật xấu của chồng mà còn làm không khí gia đình thêm căng thẳng. Đó là các ví dụ dưới đây:

Có mỗi một việc đơn giản thế mà anh cũng làm không xong à?

Các bà vợ khi nói câu này thường có ý "khích tướng" để ông thấy ngượng mà cố gắng hơn hoặc đơn giản chỉ là vợ bực mình nói cho sướng miệng nhưng lại tạo ra hiệu ứng ngược lại ở chồng. Nếu bị vợ đánh giá là làm không được việc theo kiểu hạ thấp năng lực như vậy, hầu hết các ông chồng đều cảm thấy tự ái và có phản ứng tiêu cực như kiểu "Cô làm được thì đi mà làm" hay "Tôi chỉ làm được thế thôi" mà không muốn giải thích gì thêm. Anh Hiếu chia sẻ: "Trong những trường hợp như thế này, nếu vợ chỉ cần hỏi rằng, khó khăn ở đâu mà anh không làm được việc đó thì lập tức chồng sẽ sẵn sàng chia sẻ lý do với vợ và câu chuyện chuyển sang hướng tích cực, hợp tác hơn".

Chồng người ta thì làm được cái này cái nọ, còn anh thì…

Các ông chồng cũng ghét cái kiểu bị vợ so sánh với "chồng người ta", với người khác. Nhiều ông chồng khi nghe vợ nói vậy đã phát cáu và "bật" lại: "Nếu thấy chồng người ta giỏi hơn tôi thì sao cô không lấy nó làm chồng hả?". Có trường hợp khác, các ông chồng khi bị đem ra so sánh, dù biết mình còn nhiều điểm cần phải khắc phục, học hỏi thêm nhưng cũng chẳng còn hứng thú làm gì nữa mà nghĩ theo kiểu: "Mặc kệ, có làm gì cũng không được ghi nhận". Và trong trường hợp của anh Hiếu, anh thường lẳng lặng bỏ ra ngoài một lúc, mặc kệ vợ ngồi than vãn một mình. Mọi sự so sánh đều khập khiễng và đều không mang lại kết quả như mong muốn. Vì vậy, thay vì so sánh, vợ có thể động viên chồng "thua keo này ta bày keo khác" hoặc "mẹ con em luôn tin tưởng anh có thể làm được việc đó mà".

Đàn ông thường 'sợ' các bà vợ nói ít hơn là những người 'nói như máy khâu'. Ảnh minh họa: P.S

Anh thích đi đâu thì đi, tôi không thèm quan tâm!

Các bà vợ có chồng hay nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè rồi về muộn, sau khi cằn nhằn, ca cẩm chồng thường nói câu này. Hầu hết các ông nghe xong đều không mấy quan tâm hay tỏ vẻ hối lỗi, rút kinh nghiệm. Anh Hiếu cho biết, nhiều ông sẽ trả lời rằng "Ok, tôi sẽ đi, nhưng cô đừng đi tìm tôi về đấy”. Đàn bà khi nóng giận thường có những câu nói theo kiểu giận lẫy, còn đàn ông thì đơn giản hơn, vợ nói sao sẽ làm vậy mà chẳng nghĩ gì nhiều. Vì vậy, vợ nên tránh những câu nói theo kiểu này mà nên lựa lời nói "mưa dầm thấm đất" hoặc đơn giản chỉ là đi ngủ rồi mai nói chuyện tiếp.

Tôi hối hận vì đã lấy anh

Nếu giận dỗi chồng vì những chuyện thường ngày thì vợ cần cân nhắc trước khi nói ra câu nói này bởi vì nghe xong, chồng chắc chắn sẽ cảm thấy tự ái nghiêm trọng. Hôn nhân là việc nghiêm túc và lâu dài của vợ chồng chứ không phải vì một phút nóng giận có thể đem ra nói như thể đó là một quyết định sai lầm vậy. "Vợ chớ có dại mà nói câu này với chồng" - anh Hiếu chia sẻ. Các ông chồng thường có phản ứng khác nhau đối với câu nói này của vợ mình nhưng hầu hết đều là tiêu cực như buồn chán, giận dữ hay thất vọng. Đã là vợ chồng với nhau, có với nhau mấy mặt con, chuyện gì cũng có thể đem ra bàn bạc, "chín bỏ làm mười" để vợ chồng có thể chấp nhận, thấu hiểu và thông cảm cho nhau.

Lệ Thúy