4 cậu ấm, cô chiêu không sống nhờ tiền của cha mẹ triệu phú

Con trai diễn viên Harrison Ford theo đuổi đam mê nấu nướng, trong khi con gái nuôi của Tom Cruise trở thành thợ làm tóc.

Theo Bright Side, có khoảng 36 triệu triệu phú trên thế giới, chiếm 1% tổng dân số toàn cầu. Họ sở hữu hơn một nửa số tài sản của thế giới. Và khi nhắc đến thành công của họ, nhiều người sẽ nghĩ: "Gia đình chắc hẳn đã giúp đỡ họ" hay "Con của triệu phú sống trên nhung lụa". Nhưng thực tế có hoàn toàn đúng như vậy?

1. Ben Ford

Ben Ford có cha là Harrison Ford và mẹ là Mary Marquardt.

Con trai của Harrison Ford chưa bao giờ mơ về vầng hào quang của nghiệp diễn giống như cha mình. Mục tiêu của anh là cuốn cẩm nang Michelin Guide màu đỏ chấm điểm các nhà hàng, khách sạn, quán ăn... trên khắp thế giới. Vì vậy, Ben đã mở nhà hàng của riêng mình ở Los Angeles khi trưởng thành và viết cuốn sách công thức nấu ăn. Anh chỉ nhận hỗ trợ từ cha trong các hoạt động từ thiện, chẳng hạn như phát thức ăn cho người vô gia cư.

Tuy vậy, Ben có niềm đam mê nấu nướng cũng chính nhờ cha mình, tài tử "Indiana Jones" Harrison Ford. Ngày nọ, gia đình Ford đi nghỉ mát ở Hawaii, ở đó cậu bé Ben nhìn thấy người ta nướng cả con lợn trên một cây sắt. Điều này đối với Ben vô cùng lạ lẫm. Và vào năm 1999, Ben đã mở nhà hàng đầu tiên của mình, nơi anh cung cấp cho khách hàng các loại thịt nướng nguyên con. Khi đó, đây là nhà hàng duy nhất ở California có món ăn này.

2. Isabella Cruise

Cha mẹ của Isabella là Nicole Kidman và Tom Cruise.

Isabella, con gái nuôi của hai diễn viên Tom Cruise và Nicole Kidman, rời Mỹ sang London sống sau khi cha mẹ cô ly hôn. Tốt nghiệp Học viện Vidal Sassoon, Isabella trở thành thợ làm tóc, nhưng cô đã cố gắng không bao giờ sử dụng tên tuổi của cha mẹ mình để đạt được thành công trong công việc.

Hiện tại, Isabella đã có thể tự khẳng định bản thân và cho ra mắt dòng áo phông in hình do cô tự vẽ (mỗi chiếc có giá 85 USD). Nhà thiết kế trẻ còn có kế hoạch phát triển dòng thời trang của riêng mình.

3. Chaz Bono

Cha mẹ của Chaz là Cher và Sonny Bono.

Chaz Bono sinh ra là một cô gái và được cha mẹ đặt tên Chastity. Từ năm 13 tuổi, Chastity đã nhận ra mình không giống với những người khác. Năm 2008, Chastity quyết định phẫu thuật chuyển đổi giới tính, đổi tên thành Chaz. Chaz đã cố gắng rất nhiều để theo đuổi âm nhạc, thu một album nhưng sau đó anh nhận ra nó không phù hợp với mình và quyết định trở thành luật sư. Chaz đã xuất bản một cuốn sách với tên gọi Family Outing, nơi anh kể về những trải nghiệm sống của mình.

Hiện tại, Chaz tích cực tham gia vào nhiều hoạt động xã hội, bảo vệ quyền của cộng đồng LGBT và viết sách về chủ đề này. Ngoài ra, Chaz cũng cố gắng để trở thành diễn viên. Năm 2017, anh đóng vai chính trong mùa 7 của series American Horror Story.

4. Jaden Smith

Cha mẹ của Jaden là Will Smith và Jada Pinkett Smith.

Con trai cả của gia đình Smith, Jaden, tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của cha mình. Cùng với Will Smith, anh đóng vai chính trong phim The Pursuit of Happyness và The Day the Earth Stood Still. Tuy nhiên, không có sự giúp đỡ của cha, Jaden vẫn có thể kiếm được 5 triệu USD cho vai diễn trong phim The Karate Kid.

Ở tuổi 20, anh nhận được một khoản thu nhập đáng kể từ việc kinh doanh và diễn xuất. Giống như các thành viên trong gia đình, Jaden dành một phần tiền cho từ thiện như hoạt động phòng chống AIDS ở Zambia.

Jaden đã độc lập về mặt tài chính với cha mẹ mình bởi anh học được cách kiếm tiền từ sớm. Cuối năm 2017, anh phát hành album solo mang tên SYRE, và năm 2018, anh đóng vai chính của bộ phim Life in a Year với Cara Delevingne.