3 mẹo giúp trẻ sơ sinh ngủ ngon và sâu giấc

Giấc ngủ có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, thể chất và trí não của trẻ. Trẻ nhỏ cần nhiều thời gian và nhiều giấc ngủ hơn người lớn. Bởi vậy, việc bé quấy khóc, không chịu ngủ, ngủ không sâu khiến nhiều bố mẹ lo lắng.

Một số gợi ý dưới đây có thể giúp bé đi vào giấc ngủ dễ hơn, bố mẹ bớt vất vả và có lợi cho sức khỏe của trẻ.

Cho bé ngủ trong điều kiện phù hợp

Trẻ sơ sinh chưa thể tự điều chỉnh thân nhiệt và sự thích nghi của mình nên dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài. Vì thế, một không gian ngủ thoải mái, an toàn và dễ chịu sẽ khiến trẻ dễ ngủ, ngủ ngon hơn và được bảo đảm sức khỏe.

Đầu tiên, mẹ cần chắc chắn rằng chăn, gối, đệm của bé đều được may từ vải an toàn, sạch sẽ, giặt giũ thường xuyên và thật mềm mại, không gây khó chịu cho da. Khi trẻ ngủ cũng không nên mặc quần áo quá dày mà chỉ nên mặc gọn nhẹ nhất cho bé dễ cử động.

Đặc biệt, khí hậu ở Việt Nam khá khắc nghiệt so với sức đề kháng non nớt của em bé. 20 đến 30 độ C, và lý tưởng nhất là 26 đến 28 độ là khoảng nhiệt độ an toàn dành cho trẻ. Vào mùa hè, nên lưu ý dùng cả máy phun sương tăng độ ẩm khi bật điều hòa để tránh khô da, viêm họng. Mùa đông, chỉ nên bật máy sưởi khi thật lạnh và để máy cách xa bé ít nhất 2 mét.

Nôi êm và đung đưa nhẹ

Trạng thái đung đưa của võng hoặc nôi tác động lên các giác quan, đồng bộ hóa hoạt động của não thành hoạt động gắn liền với giấc ngủ, giúp trẻ chìm vào giấc ngủ nhanh và ngủ ngon hơn so với nằm giường.

Tuy nhiên, nhiều gia đình lựa chọn nôi có khả năng đung đưa thay vì võng. Nhiều nghiên cứu cho thấy võng rung lắc quá mạnh có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh non nớt của trẻ. Ngoài ra, cột sống của bé có thể bị cong vẹo do võng mềm không có khả năng nâng đỡ.

Hiện nay, nôi tự động ra đời, tự động rung và có tốc độ rung khác nhau phù hợp độ tuổi, sở thích của từng bé, tiết kiệm thời gian đưa nôi cho bố mẹ. Cường độ rung đều, tránh làm bé bất ngờ thức giấc. Đặc biệt, một số sản phẩm khác t như nôi điện tử Mastela có khả năng tự động điều khiển từ xa, tiết kiệm năng lượng hay phát âm thanh giúp mẹ rảnh tay hơn nhiều.

Cho bé nghe âm nhạc và tiếng ồn trắng

Môi trường quá yên tĩnh có thể khiến trẻ sơ sinh khó ngủ, thay vào đó, có thể chọn những bài nhạc không lời êm dịu nhẹ nhàng.

Tiếng ốn trắng là những âm thanh có tần số nằm trong ngưỡng con người có thể nghe được như tiếng rè rè của TV mất sóng, tiếng máy hút bụi đang hoạt động, sóng biển, gió thổi…Những tiếng này có tần số tương tự với âm thanh trong bụng mẹ - “căn nhà” của bé suốt 9 tháng đầu đời.

Khi nằm trong bụng mẹ, bé có thể nghe được tiếng bên trong cơ thể mẹ như tiếng tim đập cho đến âm thanh thế giới bên ngoài như âm nhạc mẹ nghe, tiếng nói chuyện…Vì vậy, trong những tháng đầu đời, môi trường âm thanh an toàn quen thuộc khiến bé ngủ ngon hơn.

Bố mẹ có thể bật nhạc từ các thiết bị điện tử tạo để tạo tiếng ồn trắng, nhưng cần chú ý âm lượng, loại âm thanh và thời lượng phát phù hợp với con mình. Sử dụng sản phẩm thông minh như nôi tự động có tích hợp âm thanh trắng là một trong những cách tiết kiệm thời gian và chắc chắn có được “playlist” phù hợp cho bé.

Nôi đưa tự động Mastela hỗ trợ cho các mẹ chăm con nhàn hơn và mang lại sự thoải mái cho bé.

Chất lượng giấc ngủ có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ, vì vậy các ông bố bà mẹ hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng để con yêu được ngủ ngon mỗi ngày.

Phương Trần