3 điều trẻ học được từ trong bụng mẹ

Mùi vị, âm thanh và ngôn ngữ là ba điều trẻ học được ngay từ khi chưa chào đời.

1. Trải nghiệm mùi vị

Bé học về mùi vị từ trước lúc sinh ra.

Giáo sư Peter Hepper của Đại học Queen ở thành phố Belfast, Anh, nghiên cứu thói quen ăn tỏi của các phụ nữ sắp làm mẹ. Kết quả thật thú vị khi những đứa trẻ sinh ra có mẹ nằm trong đối tượng của nghiên cứu thích các món có tỏi. Kết quả cũng tương tự với nước ép cà rốt. Những đứa trẻ 5-6 tháng tuổi rất thích loại nước ép này bởi lúc mang thai, mẹ chúng thường uống nước đó.

2. Nghe thấy âm thanh

Trẻ học nghe âm thanh từ lúc còn trong bụng mẹ.

Các nhà khoa học Phần Lan thực hiện thí nghiệm với hai nhóm bà bầu, một nghe các bài hát ru, một không nghe gì. Kết quả là những đứa trẻ của các bà mẹ ở nhóm một phản ứng lại với bài hát, trong khi nhóm còn lại thờ ơ. Nhóm nghiên cứu kết luận, con của các bà mẹ nhóm một đã học bài hát từ trước khi ra đời.

3. Nhận ra ngôn ngữ

Trẻ sơ sinh phản ứng lại với lời nói và thích nghe ngôn ngữ mẹ đẻ.

Athena Vouloumanos, nhà tâm lý học ở Đại học New York, Mỹ, so sánh phản ứng về lời nói với phản ứng về âm thanh của trẻ sơ sinh. Chuyên gia phát hiện ra trẻ phản ứng lại với lời nói và thậm chí thích thú khi nghe ngôn ngữ mẹ đẻ. Nghiên cứu của nhà tâm lý này chứng minh một điều: môi trường âm thanh xung quanh tốt là yếu tố quan trọng cho các bé chưa sinh và trẻ sinh non, bởi chúng có thể bị tật về phát âm nếu không được nghe nhiều giao tiếp bằng lời nói.

Hà Phương

Theo BBC