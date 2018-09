3 điều các ông bố vẫn làm với con mà không biết là sai

Đừng nói với con bằng giọng nghiêm khắc tất cả mọi lúc vì sự thật là trẻ có thể làm ngược lại lời của bạn.

Trong mắt con trẻ, bố mẹ thậm chí có thể là những siêu anh hùng, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn chẳng bao giờ mắc sai lầm. Megan Cottrell đã đưa ra bài viết thảo luận về những sai lầm của bố đang làm với trẻ mới biết đi trên trang NewParent, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đó có thể là sai lầm nhỏ nhưng lại gây ra tác động lớn với trẻ.

Không ai hoàn hảo và đã là con người, chẳng ai tránh được sai phạm, tuy nhiên, chính sự học hỏi và sửa chữa kịp thời sẽ giúp bạn ngày một tốt hơn. Dưới đây là những nội dung như thế bạn nên tham khảo.

Đừng vì quá bận rộn mà cắt giảm thời gian cho con.

1. Quá nghiêm trọng

Bác sĩ Harvey Karp, tác giả của cuốn sách The Happiest Toddler on the Block, nói rằng, các ông bố không cần phải quá nghiêm trọng đối với đứa con mới biết đi của mình. Tuy nhiên, ông gợi ý các ông bố hãy nói chuyện với con bằng sự mềm mại và linh hoạt. "Vì không muốn con làm điều ngớ ngẩn, bạn thường nói chuyện với bé bằng giọng của một người trưởng thành. Nhưng trẻ con lại hợp tác tốt hơn khi được nghe những lời nói nhẹ nhàng. Trẻ ở độ tuổi 1-3 bị thu hút bởi giọng điệu như đang hát", Karp nói. "Đàn ông có vẻ dè dặt hơn khi làm điều đó, nhưng nó giúp trẻ cảm thấy như được an ủi".

Điều này không có nghĩa là bạn phải từ bỏ hoàn toàn cách nói nghiêm túc với con nhưng cần tránh sử dụng để chế ngự cơn giận dữ. Một sai lầm nữa của các ông bố là sau khi nghiêm khắc với con, họ không "giảm nhiệt". Điều này sẽ gây ra áp lực tập lý với con của bạn.

2. Dành ít thời gian cho con

Tiến sĩ tâm lý học lâm sàng Laura Markham, tác giả của cuốn sách Peaceful Parent, Happy Kids cho rằng, sau một ngày dài mệt mỏi tại văn phòng trở về nhà, các ông bố không nên cắt giảm thời gian dành cho con. Bởi đơn giản sự có mặt của bạn có thể tạo nên sự khác biệt rất lớn trong sự khác biệt của trẻ.

Một sai lầm phổ biến mà các ông bố vẫn làm với trẻ 1-3 tuổi là nghĩ rằng con còn quá nhỏ và việc dành thời gian cho con không quan trọng. Markham khuyên các ông bố nên tự nói với bản thân rằng: "Khoảng thời gian quý giá khi con bé nhỏ không còn nhiều vì con sẽ lớn rất nhanh" để quên đi mệt mỏi và bên con.

Khi chơi với con, hãy để tâm hồn như một trẻ thơ.

3. Suy nghĩ: 'Mẹ là số 1'

Là một người cha, bạn có thể cảm thấy mẹ là số 1 trong mắt đứa trẻ vì tất cả mọi nỗ lực và thời gian mẹ đều dành cho con. Điều này dẫn đến một sai lần của nhiều ông bố: Mặc định con chỉ muốn bên mẹ.

Sự thật là, con yêu hai người như nhau, còn bạn lại cứ "điên lên" với suy nghĩ khác. Nếu bạn vẫn đang tìm kiếm sự chắc chắn về điều này, tiến sĩ Markham cho rằng một trò chơi có thể giúp bạn giảm bớt lo lắng.

Trong trò chơi, người mẹ gọi tên con và bằng một cách hài hước, ông bố lôi kéo trẻ không chạy đến bên mẹ. Sau 3 tối chơi trò chơi, con sẽ không còn dính mẹ như sam và thậm chí còn muốn bố đưa mình vào giường ngủ.