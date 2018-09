13 ông bố nổi tiếng Instagram nói về khoảnh khắc hạnh phúc bên con

Bố Patricio Miguel Ulloa, mẹ Robin, con gái Ramona, 1 tuổi, sống tại Mississauga, Ont, Canada. Bức ảnh được chụp nhân dịp Halloween, chúng tôi đã ăn mặc giống như Max và Carol trong truyện Ở nơi quỷ sứ giặc non (Where the Wild Things Are). Tôi là một trong những người chỉn chu trong trang phục, nhưng tôi chẳng bận tâm. Bộ của Ramona là áo khoác gấu chứ không phải là một con sói như trong cuốn sách. Con bé đã mặc chiếc áo gấu này trong suốt cả mùa đông.