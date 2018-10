YouTube 'sập' trên toàn cầu

Mạng chia sẻ video hàng đầu thế giới không thể truy cập được vào sáng 17/10.

Từ 8h, nhiều người dùng Internet tại Việt Nam phàn nàn khi không thể vào được YouTube. "Đầu ngày, tôi vẫn mở clip cho cháu xem nhưng một lúc sau thì không tải được", tài khoản Bích Thủy viết trên Facebook. "Sau khi vào lại thì trang YouTube hiện ra trắng xóa".

Trên phiên bản web, người truy cập có thể thông báo Error 503 hoặc Error 500 - Sự cố máy chủ nội bộ. Trong khi đó ứng dụng dành cho smartphone, máy tính bảng không thể tải được nội dung mới, hiển thị "Nhận được phản hồi không hợp lệ".

Hàng nghìn lượt báo không truy cập được YouTube từ khoảng 8h.

Không riêng tại Việt Nam, nhiều người dùng trên thế giới cũng gặp tình trạng tương tự. Downdetector, trang báo cáo sự cố với các dịch vụ online, ghi nhận hơn 2.200 lượt báo cáo không thể truy cập được vào mạng chia sẻ video này.

Đại diện Google cho biết nhận được thông báo của người dùng về tình trạng không truy cập được vào YouTube, YouTube TV và YouTube Music. "Chúng tôi đang xem xét, khắc phục sự cố và sẽ sớm đưa ra thông báo khi vấn đề được xử lý. Chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện này", tài khoản Team YouTube trên Twitter cho hay.

YouTube lên tiếng về sự cố mới nhất.

Trên Twitter, tài khoản Marques Brownlee của kênh YouTube cùng tên với hơn 7 triệu người theo dõi, nói anh chưa bao giờ thấy mạng chia sẻ video này sập quá 30 phút như lần này.

Tình trạng khó truy cập YouTube trong thời gian dài hiếm khi xảy ra. Tháng 8/2014, YouTube từng bị tê liệt hơn hai giờ. Khi đó, nhiều người dùng trên thế giới cũng như ở Việt Nam khi vào dịch vụ chia sẻ video lớn nhất thế giới thì thấy thông báo 500 Internal Server Error cùng dòng chữ "Sorry, something went wrong". Trước đó, tháng 11/2013, YouTube cũng mất kết nối trong khoảng 30 phút nhưng không ảnh hưởng trên diện rộng.

Tuy nhiên, sự cố nổi tiếng nhất là từ cách đây tròn một thập kỷ, khi nhà mạng ở Pakistan được chính phủ yêu cầu kiểm duyệt một trailer phim trên YouTube vô tình khiến dịch vụ video này sập trên toàn thế giới vài giờ vào tháng 2/2008.

Trong khi đó, hồi tháng 7, nhiều người cũng bày tỏ sự giận dữ trên Twitter khi dịch vụ truyền hình trực tuyến YouTube TV bị gián đoạn trong thời gian diễn ra trận đấu bán kết World Cup 2018 giữa Anh và Croatia.

Tháng 5/2018, YouTube thông báo có 1,8 tỷ người dùng có đăng ký tài khoản hoạt động hằng tháng. Như vậy tổng số người dùng của mạng chia sẻ video số một thế giới này thực tế còn lớn hơn. Theo số liệu mới nhất, Việt Nam hiện nằm trong top 5 thị trường có thời lượng xem video YouTube nhiều nhất thế giới.

Khoảng 9h35 hôm nay, YouTube truy cập được trở lại nhưng Google chưa đưa ra thông báo về nguyên nhân sự cố.

Theo VnExpress