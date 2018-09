Xe hơi làm từ vật liệu 'không đụng hàng'

"Con bọ" Volkswagen New Beetle được làm ra chủ yếu từ phế liệu và rác thải trong đó có bàn phím máy tính và băng cassette. Tác phẩm thuộc chiến dịch “Think Blue” bảo vệ môi trường ở Ấn Độ năm 2012 do Volkswagen tài trợ. Xe do 23 người với 14.000 giờ làm việc tạo thành cùng 5.500 chi tiết phế liệu.