Xế độ 'mình đồng da sắt' KRGT-1

Bản độ chiếc xe máy tạo nên từ hơn 200 chi tiết được sản xuất tại Arch Motorcycle với nhiều chi tiết kim loại.

Siêu xế độ KRGT-1 giá 78.000 USD.

KRGT-1 ra đời bắt nguồn từ lần gặp gỡ cách đây 7 năm giữa sao phim Ma trận Keanu Reeves và tay độ Grad Hollinger. Khi gặp mặt, sao phim Ma trận cần tùy chỉnh và thiết kế lại chiếc V-twin cruiser mang phong cách cổ điển kèm hiện đại. Và từ đó, ý tưởng của Keanu trở thành nền móng đầu tiên và hãng độ Arch Motorcycle ra đời.

Để giới thiệu mẫu độ độc đáo với công chúng, Hollinger dành rất nhiều thời gian nghiên cứu để chỉnh sửa và thiết kế lại. Công việc tiêu tốn đến 3 năm, cũng từ đó, triết lý thiết kế của Arch Motorcycle ra đời với khẩu hiệu "Connecting The Art and The Ride".

Bản độ ra đời mang đậm phong cách cổ điển và hiện đại đậm chất Mỹ. KRGT-1 được tạo nên từ hơn 200 chi tiết được sản xuất chính tại Arch Motorcycle và mỗi chiếc còn tiêu tốn thêm 300 giờ làm việc với máy cắt CNC và máy cắt tia nước. Xe trang bị bộ đèn pha, đèn hậu và đèn báo rẽ dạng LED.

KRGT-1 sở hữu động cơ V-Twin góc nghiêng 45 độ dung tích 2.032 phân khối, phun xăng điện tử, công suất 121,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 121,7 Nm. Hộp số 6 cấp. Xe trang bị bộ vành carbon BST Ultralight với vành trước 19 inch và vành sau 18 inch.

Tại Mỹ, KRGT-1 của hãng độ Arch Motorcycle có giá 78.000 USD.

Thế Minh