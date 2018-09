Xe Bentley dùng âm thanh khủng

Mẫu Continental GT xuất hiện ở triển lãm điện tử tiêu dùng 2016 sở hữu hệ thống âm thanh 3.400 watt kèm tai nghe không dây bằng vàng.

Hãng siêu sang Anh và hãng độ đồng hương Monster hợp tác tạo ra phiên bản GT V8 S ấn tượng với hệ thống âm thanh của Monster. Được nhấn mạnh "lắp ráp thủ công và số lượng giới hạn" từ chi nhánh bespoke của Bentley là Mulliner, bản GT còn nhận nâng cấp đặc biệt từ Monster.

Hệ thống âm thanh cao cấp này không có trên bất cứ mẫu xe nào khác, gắn thêm từ "độc" cho phiên bản độ. Hệ thống gồm 16 loa do chính giám đốc điều hành đồng thời là người sáng lập Monster, Noel Lee thực hiện. Tổng công suất của sản phẩm hàng "khủng" là 3.400 Watt.

Một vài đặc điểm khác biệt xuất hiện trên GT V8 S là câu slogan của Monster, "Always lead, never follow" (luôn dẫn đầu, không bao giờ theo sau) in trên bậc cửa. Đặc biệt nữa là bộ tai nghe không dây bằng vàng 24 karat. Ngoài ra, nội và ngoại thất sử dụng tông màu đen chủ đạo với điểm nhấn màu đỏ.

Mọi thông số kỹ thuật của mẫu coupe siêu sang vẫn giữ nguyên từ GT V8 S, với công suất 521 mã lực và mô-men xoắn 680 Nm cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh.

VnExpress