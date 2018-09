WD ra mắt hệ điều hành My Cloud OS 3

Tất cả thiết bị lưu trữ của WD sẽ được nâng cấp trải nghiệm người dùng nhờ hệ điều hành trực quan.

Hệ điều hành My Cloud OS 3 của WD có giao diện người dùng trực quan và giải pháp sao lưu, đồng bộ hóa giúp tối ưu hóa hệ thống NAS trong khi vẫn kiểm soát độ bảo mật cho các thiết bị đặt tại văn phòng hay nhà riêng.

Các thiết bị lưu trữ WD sẽ thân thiện hơn với người dùng nhờ hệ điều hành mới. Ảnh: YL.

Hệ điều hành mới mang tới trải nghiệm về quản lý ảnh và video thông qua MyCloud.com và ứng dụng My Cloud Albums. Trong đó, MyCloud.com giúp người dùng tiếp cận với hệ thống từ khắp mọi nơi thông qua giao diện trình duyệt để truy cập tài liệu, xem ảnh và video. My Cloud Albums có thể tải xuống từ iTunes và Google Play vào cuối tháng 9, cho phép người dùng My Cloud OS 3 chia sẻ link hoặc album trên My Cloud với bạn bè và gia đình.

Tính năng WD Sync giúp đồng bộ dữ liệu từ nhiều máy tính hoặc các thiết bị lưu trữ khác nhau để cập nhật nội dung mới nhất và giúp người dùng có thể tiếp cận từ bất kỳ thiết bị nào. Hệ điều hành mới cũng cho phép người dùng cài đặt sao lưu tự động từ album từ smartphone và máy tính bảng. My Cloud OS 3 mang đến công cụ sao lưu dữ liệu hoàn toàn mới, giúp việc chuyển dữ liệu qua các thiết bị My Cloud dễ dàng hơn. My Cloud OS 3 hỗ trợ Chromebook và Chromecast.

Cùng với việc nâng cấp phần mềm mới, WD cũng giới thiệu phiên bản mới của thiết bị lưu trữ cá nhân My Cloud Mirror với hai ổ đĩa cứng cài đặt Mirror Mode (RAID 1) để đảm bảo nội dung được lưu trữ trên một ổ đĩa và sao lưu tự động trên ổ đĩa thứ hai. My Cloud Mirror có đầy đủ của My Cloud OS 3, một bộ xử lý tiên tiến và RAM 512 MB giúp việc sao lưu dữ liệu nhanh hơn và hỗ trợ chạy ứng dụng.

WD My Cloud OS 3 sẽ ra mắt thị trường vào cuối tháng 9 và có thể tải về miễn phí trên các thiết bị lưu trữ My Cloud cá nhân hiện có gồm My Cloud, My Cloud Mirror, My Cloud Expert Series EX2/EX4, My Cloud Expert Series EX2100/EX4100 và My Cloud Business Series DL2100/DL4100. Khách hàng có thể tải về ứng dụng di động WD My Cloud mới trên iTunes và Google Play.

My Cloud Mirror có giá bán 8.500.000 đồng, 10.500.000 đồng và 13.500.000 đồng tương ứng với phiên bản 4TB, 6TB và 8TB.

Trọng Nghĩa