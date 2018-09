'Vua chụp selfie' Desire Eye trình làng

Smartphone mới của HTC được trang bị máy ảnh sau và trước lên tới 13 megapixel cùng khả năng chống nước.

HTC Desire Eye có hai camera trước và sau cùng 13 megapixel. Ảnh: TT.

Trong sự kiện diễn ra ở New York (Mỹ) sáng nay 9/10, hãng Đài Loan giới thiệu phiên bản nâng cấp của One E8. Desire Eye thu hút sự chú ý khi hai camera trước và sau có cùng độ phân giải, tự động lấy nét, đèn flash LED kép, quay video 1080p với tốc độ 30 khung hình mỗi giây và microphone. Ngoài ra, máy còn có khả năng chống nước.

Camera phía sau có ống kính 28 mm f/2.0 còn camera trước có ống kính rộng hơn là 20 mm nhưng khẩu độ nhỏ hơn là f/2.2. Ứng dụng Eye Experience sẽ mang đến các tính năng để người dùng khai thác tối đa bộ đôi camera như FrontBack cho phép chụp một bức ảnh với cả hai camera cùng lúc hay Split Capture chia đôi bức ảnh 50/50 giữa camera trước và sau. Tính năng này cũng sẽ có trên One M8, One M7, One E8 và một loạt sản phẩm khác của HTC.

Camera trước của Desire Eye có độ phân giải 13 megapixel. Ảnh: TT.

Ngoài ra, Desire Eye được trang bị màn hình Full HD 5,2 inch, loa BoomSound, chip Snapdragon 801, RAM 2 GB, Android 4.4. Các kết nối trên thiết bị là LTE, Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 4.0, NFC và cổng microUSB chống nước giống Butterfly 2. Sản phẩm tích hợp bộ nhớ trong 16 GB kèm khe cắm thẻ nhớ, pin 2.400 mAh.

HTC Desire Eye bắt đầu được phân phối độc quyền qua nhà mạng AT&T của Mỹ vào cuối năm nay trước khi bán ra các thị trường khác trong thời gian tới.

Thế Tuấn