Viettel bán iPhone 7 giá từ hơn 9 triệu đồng kèm gói cước

Từ ngày 11/11, Viettel phân phối iPhone 7 và 7 Plus chính hãng bản quốc tế.

Theo đó, iPhone 7 có giá bán là 18.790.000 đồng cho phiên bản 32GB, 21.690.000 đồng cho phiên bản 128GB và 24.590.000 đồng cho phiên bản 256 GB.

iPhone7 Plus được Viettel phân phối ba phiên bản 32GB và 128GB, 256GB giá bán lần lượt là 22.290.000 và 25.190.000 và 27.490.000 đồng.

Ngoài hình thức bán riêng máy, Viettel còn phân phối bộ đôi smartphone kèm 4 gói cước trả sau.

Mức giảm giá lớn nhất lên tới 9.500.000 đồng so với giá bán lẻ, đưa mức giá của phiên bản rẻ nhất là iPhone 7 32GB chỉ còn 9.290.000 đồng.

Gói cước trả sau Mức giảm Hoàn trả hàng tháng VT1: 600.000 đồng ( 1.000 phút nội mạng + 5GB data) 3.500.000 292.000 VT2: 900.000 đồng (1.500 phút nội mạng + 6GB data) 5.500.000 459.000 VT3: 1.200.000 đồng (2.000 phút nội mạng + 8GB data) 7.500.000 625.000 VT4: 1.500.000 đồng (3.000 phút nội mạng + 10GB data) 9.500.000 792.000

Khách hàng mua iPhone 7 32GB kèm gói cước VT1 thanh toán 18.790.000 đồng, cam kết sử dụng 600.000 đồng mỗi tháng với 1.000 phút nội mạng và 5GB data. Mức giảm giá là 3.500.000 đồng sẽ được chia đều cho 12 tháng với mức 292.000 đồng hàng tháng.

Tại Việt Nam, bộ đôi iPhone 7 chính hãng được bán ra đồng loạt ở các hệ thống đại lý từ ngày 11/11. Sau 5 ngày, hệ thống FPT Shop có được hơn 8.300 đơn đặt mua bộ đôi iPhone mới, trong đó có hơn 7.000 người đặt cọc tiền trước. Còn tại Thế giới di động, tính đến 9 giờ sáng 9/11 có hơn 8.600 người đặt mua 7 và 7 Plus, tỷ lệ đã đặt cọc cũng hơn 70%. Những số liệu này cao gấp hai lần so với iPhone 6S và 6S Plus năm ngoái.

