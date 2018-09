Việt Nam tiêu thụ 245.000 ôtô năm 2015

Thị trường Việt tiêu thụ gần 245.000 xe trong năm 2015, vượt qua con số 200.000 xe như dự đoán và tăng trưởng 55% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu mà Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam công bố hôm 11/1, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 29.397 chiếc trong tháng 12/2015. Doanh số giảm 1% so với tháng 11/2015 nhưng tháng 12/2015 vẫn có doanh số bán ra cao ngất ngưởng và tăng 45% so với tháng 12/2014. Như vậy, tổng số xe bán ra trong cả năm 2015 đạt 244.914 chiếc, tăng 55% so với năm ngoái.

Trong số 29.397 xe được tiêu thụ trong tháng 12/2015 có 16.795 xe du lịch, 11.447 xe thương mại và 1.155 xe chuyên dụng. Với số lượng này, doanh số tiêu thụ của xe du lịch giảm 9,8%, xe thương mại tăng 17,7% và xe chuyên dụng giảm 15,8% so với tháng trước.

Xét về nguồn gốc, trong tháng 12, thị trường chứng kiến sự bứt phá của các xe lắp ráp trong nước khi số lượng tiêu thụ đạt 18.783 xe, tăng 9,7% so với tháng trước. Trong khi đó, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 10.614 xe, giảm 16% so với tháng trước.

Như vậy, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 12/2015 đạt con số 244.914 chiếc, vượt xa so với dự đoán 200.000 chiếc trong năm 2015 và tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Về doanh số ôtô du lịch tăng 44%, xe thương mại tăng 74% và xe chuyên dụng tăng 105% so với cùng kì năm ngoái. Tính đến hết tháng 12/2015, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 48% trong khi xe nhập khẩu tăng 74% so với cùng kì năm ngoái.

Tháng 12, trong số các thành viên của VAMA, Thaco tiếp tục dẫn đầu với 9.336 xe bán ra. Đứng thứ hai là Toyota Việt Nam với 5.350 xe, Ford ở vị trí số ba với 2.634 xe.

Tính cả năm 2015, Thaco vẫn là doanh nghiệp chiếm nhiều thị phần nhất khi đạt doanh số bán ra 80.421 xe. Với con số này, 2015 là một năm đáng nhớ của Thaco khi lượng xe mà thương hiệu này bán ra tăng trưởng 90% so với năm ngoái và chiếm 41,2% trong tháng 12 và 38,6% trong cả năm 2015.

Toyota Việt Nam đứng thứ hai với doanh số 51.246, chiếm 21,1% thị phần trong tháng 12 và 24,1% trong cả năm 2015. Ford Việt Nam cũng đạt được nhiều thành tựu khi chiếm 11,1% doanh số trong tháng 12 và 9,9% cả năm 2015.

