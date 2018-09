Ứng dụng trò chuyện BeeTalk

Với giao diện thân thiện, nhiều tính năng độc đáo, ứng dụng này giúp người dùng dễ dàng kết nối với bạn bè mọi lúc, mọi nơi.

Ngày 14/2, BeeTalk - ứng dụng trò chuyện dành cho giới trẻ đã đến Việt Nam. Đây là ứng dụng mạng xã hội hàng đầu tại Thái Lan và đã tạo cơn sốt chỉ sau ba tháng xuất hiện, đánh bại ứng dụng dẫn đầu Line tại Thái. Được định vị là ứng dụng trò chuyện dành cho giới trẻ, BeeTalk có giao diện thân thiện, trẻ trung và nhiều tính năng độc đáo, thú vị, giúp người sử dụng dễ dàng kết nối với bạn bè mọi lúc, mọi nơi.

Chỉ với cái lắc tay nhẹ qua tính năng "Lắc lắc", bạn sẽ tìm thấy những người quanh bạn đang cùng sử dụng ứng dụng này.

Không chỉ trò chuyện hoàn toàn miễn phí, ứng dụng này còn có những tính năng mới đáng yêu và hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên có thể kể đến tính năng "Lắc lắc" mà chỉ với cái lắc tay nhẹ, bạn sẽ tìm thấy những người quanh bạn đang cùng sử dụng ứng dụng này. Họ có thể là người quen, cũng có thể là những gương mặt hoàn toàn xa lạ nhưng sẽ sớm trở thành bạn nhờ chú ong đáng yêu này.

Chế độ "Thì thầm" là một trong những điểm độc đáo nhất của BeeTalk khi cần gửi những tin nhắn thoại, dạng text hay hình ảnh bí mật cho bạn bè. Tin nhắn sẽ biến mất hoàn toàn sau thời gian hiển thị do bạn tự chọn. Với tính năng "Like avatar", bạn sẽ có những bất ngờ lớn. Đó là khi bạn vô tình bắt gặp một avatar nào đó rồi kết "like" ngày từ cái nhìn đầu tiên. Nếu người đó cũng "like" avartar của bạn mà không hề hẹn trước, các bạn sẽ trở thành một đôi bạn "hữu duyên" một cách tình cờ.

BeeTalk với icon đáng yêu.

Ứng dụng này cũng cho thấy điểm nổi trội so với các ứng dụng khác nhờ bộ sưu tập sticker ngộ nghĩnh, đa dạng. Đây là một trong những điểm thu hút của ứng dụng khi đầu tư vào phần biểu tượng và icon đáng yêu. Người dùng có thể trò chuyện bằng hình ảnh một cách thú vị mà không cần diễn đạt dài dòng. Với những ưu điểm riêng biệt, BeeTalk hứa hẹn trở thành mạng xã hội di động và phần mềm trò chuyện được các bạn trẻ Việt Nam chào đón, sau khi tạo được thành công đáng kể ở các nước khác, nhất là Thái Lan.

(Nguồn: Beetalk)