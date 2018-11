TV QLED chú trọng trải nghiệm chân thực cho người dùng

Sản phẩm tập trung vào chất lượng hình ảnh, phong cách tối giản, thiết kế hài hòa điểm tô không gian sống.

Theo GfK, từ đầu năm đến tháng 8, Samsung đã bán 15.312 TV QLED tại Việt Nam. Là dòng sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp, QLED TV 2018 của Samsung gây ấn tượng nhờ công nghệ chấm lượng tử, nhấn mạnh vào độ bền thông qua cam kết không bị hiện tượng lưu ảnh (burn-in). Ngoài thiết kế đẹp và hài hòa, sản phẩm còn tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến phục vụ nhu cầu giải trí đồng thời tô điểm không gian sống.

Phong cách tối giản

Thiết kế cáp vô hình (One Invisible Connection) kết hợp dây nguồn điện và AV với các sợi cáp thiết bị ngoại vị (thông qua cổng kết nối One Connect Box), tạo thành một dây cáp trong suốt duy nhất, giúp loại bỏ yếu tố gây rối ảnh hưởng đến thẩm mỹ thị giác, cho không gian trở nên ngăn nắp. Người dùng có thể kéo dài dây đến 15 mét để tự do bố trí TV, mà không cần lo về khoảng cách với nguồn điện.

TV còn được bổ sung thêm giá treo ẩn, giúp cho phần khung kim loại bóng bẩy của màn hình lắp được dễ dàng và gọn gàng sát vào tường. Mỗi một chiếc TV còn có thể kết hợp với một loạt các loại chân đế khác nhau. Chân đế có thiết kế phù hợp cho nhiều không gian sống, đảm bảo màn hình luôn đẹp ở mọi góc độ. Người dùng dễ dàng bố trí chiếc TV ở bất cứ đâu theo ý thích.

Thiết kế gọn của dòng TV QLED 2018 cho phép người dùng hoàn toàn đắm chìm trong nội dung ưa thích.

Thiết kế hài hòa

Trung bình mỗi ngày TV không hoạt động gần 20 giờ, vì vậy màn hình đen thiếu thẩm mỹ luôn xuất hiện ngay chính giữa phòng. Với kỳ vọng chiếc TV QLED sẽ như một bức tranh, hòa hợp với không gian sống của gia chủ ngay cả khi đang tắt, đội ngũ thiết kế của Samsung đã quyết định phát triển chế độ hình nền Ambient Mode.

Công nghệ trên giúp cho chiếc TV như thể phản chiếu bức tường sau lưng nó, tạo một cảm giác đồng nhất về không gian với màn hình TV hòa nhập tinh tế cùng bức tường. Khi không hoạt động, TV sẽ tự động thay đổi hình ảnh, tạo cảm giác đồng nhất về không gian trong căn phòng và màn hình.

Ambient Mode còn có hiển thị những thông tin như giao thông, thời tiết và tự động đồng bộ với di động của người dùng để bật, tắt khi họ rời khỏi phòng.

Chế độ Ambient Mode tạo cảm giác đồng nhất về không gian với màn hình TV hòa nhập tinh tế với bức tường.

Hình ảnh nền đẹp

Nhà sản xuất Hàn Quốc đã chọn thể hiện ý tưởng sản phẩm TV QLED thông qua các hình ảnh đa dạng, tạo ra các ảnh nền màn hình trực quan, biến vật thông thường như bông hoa, con bướm hay lông vũ... thành trải nghiệm thị giác thú vị.

Những ảnh nền màn hình được hiển thị rực rỡ đầy màu sắc, tạo nên một sân khấu hiệu quả để trình diễn các hình ảnh sống động và chất lượng hình ảnh sắc nét. Các hình ảnh trên màn hình là điểm giao thoa giữa người dùng và sản phẩm, truyền tải giá trị thiết kế mà Samsung muốn mang đến cho người dùng một trải nghiệm xem thú vị trong cuộc sống mỗi ngày.

Kỳ Hân