Tủ lạnh nhiều cửa Multi Door của Samsung giá từ 43 triệu đồng

Người dùng tận dụng không gian của tủ lạnh nhờ chế độ chuyển độ các ngăn linh hoạt.

Điểm nhấn của tủ lạnh Multi Door là chức năng Cool Select Zone với ngăn chuyển đổi nhiệt độ cho phép người dùng tùy chỉnh linh hoạt 4 chế độ làm lạnh. Công nghệ ba dàn lạnh độc lập Triple Cooling lần đầu xuất hiện trên thị trường.

Tủ lạnh Multi Door cho phép chuyển đổi ngăn phía dưới, bên phải thành ngăn mát hoặc ngăn đông chỉ với một thao tác bấm nút. 4 chế độ tùy chỉnh là đông lạnh (-18 độ C đến -23 độ C), đông mềm (-5 độ C), lạnh (-1 độ C) và mát (3 độ C). Cool Select Zone giúp tăng dung tích làm mát thông thường của tủ lạnh gấp nhiều lần.

Ngoài ra, Multi Door còn được trang bị Fresh Zone, ngăn làm mát tối ưu, giúp giữ độ tươi và dinh dưỡng của những món đồ ăn "khó chiều" như cá sashimi, thịt bò chế biến ngay, sữa tươi hoặc phô mai… Fresh Zone giữ độ lạnh chuẩn ngay cả khi bạn phải mở cửa tủ lạnh thường xuyên.

Hệ thống ba dàn lạnh độc lập Triple Cooling của Samsung là công nghệ lần đầu xuất hiện trên thị trường. tủ tạo ra ba luồng khí làm mát trong mỗi ngăn lạnh để tối ưu hóa độ ẩm và nhiệt độ ở mỗi ngăn. Multi Door giữ thực phẩm tươi lâu hơn bằng cách duy trì các mức độ ẩm ổn định từ 30-70%, kể cả khi phải mở tủ lạnh thường xuyên.

Bên cạnh đó, tủ lạnh mới của Samsung còn được trang bị tấm giữ nhiệt kim loại Metal Cooling dùng để bảo toàn nhiệt độ, giúp giảm thời gian phục hồi lại nhiệt độ sau khi mở ra và đóng lại. Metal Cooling kết hợp công nghệ Digital Inverter, có khả năng đo nhiệt độ bên trong cũng như bên ngoài và thói quen sử dụng, sẽ giảm năng lượng tiêu thụ tới 24%.

Thiết kế sâu của tủ lạnh tạo không gian bên trong rộng đến 564 lít, đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong một tuần cho gia đình thông thường.

Tủ lạnh Multi Door có dung tích từ 475-564 lít với mức giá bán từ 42.990.000 đến 69.900.000 đồng.

Trọng Nghĩa