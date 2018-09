Trải nghiệm không gian xem phim Q House ở Hà Nội

Căn hộ được trang trí theo phong cách bộ phim kinh dị 'Perfume: The Story of a Murderer'.

Samsung triển khai một số căn hộ Q House ở Hà Nội và TP HCM cho người dùng đăng ký đến trải nghiệm các mẫu TV Qled 2018, sản phẩm soundbar, loa không dây thế hệ mới trong hơn một tháng từ ngày 14/5-20/6.

Ngôi nhà Q-House được thiết kế theo chủ đề của các bộ phim nổi tiếng như "The Greatest Showman", "Kingsman: The Golden Circle" và "Perfume: The Story of a Murderer".

Ở Hà Nội, Q House đặt ở chung cư tại khu đô thị Ecopark. Điểm nhấn trong mỗi căn hộ là hai mẫu TV Qled 2018 và một TV The Frame. "Hỗ trợ" cho các model TV mới của Samsung là nhiều soundbar mới ra mắt năm nay. Trên bàn và ghế sofa ở phòng khách, điện thoại Galaxy S9+ và máy tính bảng Galaxy Tab S3 cũng được bố trí để người dùng kết nối với TV Qled dòng Q7 kích thước 65 inch, thực hiện việc điều khiển, tra cứu thông tin về các bộ phim cũng như trải nghiệm ứng dụng SmartThings.

Một điểm mới của dòng TV Qled 2018 là chế độ Ambient Mode, giúp màn hình hòa vào môi trường xung quanh, làm cho căn phòng bớt đơn điệu hơn nhiều so với việc để TV màn hình đen thông thường khi không sử dụng đến. Theo Samsung, mức tiêu thụ điện năng ở Ambient Mode chỉ là 40% so với khi TV hoạt động bình thường. Việc cài đặt chế độ "tàng hình" trên TV Qled khá đơn giản, dễ thao tác.

Cũng ở phòng khách, TV The Frame gây bất ngờ với phần khung bao quanh TV được làm theo tiêu chuẩn của khung tranh với hai lựa chọn màu gỗ sồi hoặc óc chó. Nhờ đó, TV The Frame trông như một tác phẩm nghệ thuật, không giống một TV thông thường. Độ sáng màn hình ở chế độ hiển thị tranh ảnh cũng tự động thay đổi theo ánh sáng môi trường. TV khung tranh của Samsung có thể trình chiếu nhiều tác phẩm hội họa nổi tiếng cũng như bộ sưu tập hình ảnh cá nhân.

Hình ảnh Q House 'Perfume: The Story of a Murderer' ở Hà Nội

Công tác bật căn hộ Q House nằm giữa chữ Q.

Không gian trưng bày nhỏ trong căn hộ được chăm chút.

TV Qled Q7 65 inch đặt ở phòng khách với tấm panel phía sau như một sân khấu trong phim.

Ứng dụng Fim+ cung cấp nhiều bộ phim bản quyền chất lượng 4K trên TV Qled.

TV Frame gây bất ngờ với độ hài hòa với các khung tranh treo cạnh.

Độ sáng của màn hình được điều chỉnh thay đổi theo môi trường xung quanh.

Các vật dụng được trưng bày trong những góc nhỏ ở căn hộ, đem tới không gian trải nghiệm hứng khởi.

Các chi tiết nhỏ được chú ý để mang tới phong cách thống nhất.

Một TV Qled khác được bố trí trong phòng ngủ chính.