Trải nghiệm công nghệ in ảnh sáng tạo cùng Selphy CP1200

Dòng máy in ảnh cá nhân của Canon được thiết kế nhỏ gọn mang lại trải nghiệm in ảnh mới mẻ ở bất cứ nơi đâu.

Với nhiều tính năng độc đáo, bất kỳ ai cũng có thể sáng tạo nên những tấm ảnh in ấn tượng chỉ một vài thao tác đơn giản trên chiếc máy in Selphy CP1200.

Lưu giữ khoảnh khắc trọn vẹn trong từng tấm ảnh in

Mỗi bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng giá nào đó trong cuộc sống đôi khi lại có giá trị diễn tả hơn những ngôn từ thể hiện. Để tạo nên bộ ảnh ấn tượng trên mạng xã hội, chủ nhân bộ ảnh cũng hao tốn không ít công sức, từ lựa chọn khung cảnh, góc máy, bố cục cho đến chỉnh sửa ảnh hậu kỳ. Nhưng điều đáng tiếc là những tấm ảnh này sẽ bị trôi theo dòng thời gian. Mỗi lần muốn xem lại, bạn phải tìm kiếm vất vả trong kho ảnh, thậm chí là một vài năm sau thì tính năng “See your memories” của mạng xã hội mới nhắc đến nó.

Người dùng có thể thiết kế những chiếc ốp lưng điện thoại sáng tạo từ hiếc máy in ảnh của Canon.

Theo đại diện Canon, thói quen lưu giữ những khoảnh khắc quý giá một cách trọn vẹn và chia sẻ đến mọi người bằng chiếc máy in ảnh mini đang dần được nhiều giới trẻ hưởng ứng và yêu thích. Được thiết kế với giao diện đơn giản, Selphy CP1200 thu hút người dùng bằng trải nghiệm in ấn thú vị và dễ sử dụng. Với bộ pin gắn rời, chiếc máy có thể cung cấp năng lượng vận hành mà không phải phụ thuộc vào ổ cắm điện. Vì vậy, người dùng có thể mang theo máy đi bất cư nơi đâu, chẳng hạn như: tiệc sinh nhật ở nhà hàng, buổi dã ngoại ngoài trời....

Với chiếc máy in ảnh của Canon, việc in ấn trở nên dễ dàng và ngập tràn niềm vui cho người dùng.

Ngoài ra, thông qua kết nối Wi-Fi, người dùng có thể in ảnh ngay lập tức từ máy ảnh và chiếc smartphone. Selphy CP1200 sử dụng công nghệ mực in ấn thăng hoa để tạo ra những bức ảnh in độc đáo. Những bức ảnh được bảo vệ bằng một lớp phủ đặc biệt chống phai màu, chống thấm nước, in dấu vân tay.

Với bộ pin rời, Canon Selphy CP1200 là phụ kiện không thể thiếu trong mỗi chuyến đi của bạn.

Khơi nguồn cảm hứng in ảnh sáng tạo

Với nhiều tính năng độc đáo và mới lạ, chế độ sắp xếp và kích thước ảnh thú vị, việc tinh chỉnh màu sắc ảnh được thực hiện ngay trên giao diện của máy. Đây không chỉ là chiếc máy in ảnh thông thường mà còn mang lại nguồn cảm hứng của nhiều sự sáng tạo.

Cụ thể, trong mỗi chuyến du lịch, người dùng có thể viết nhật ký hành trình kể về kỳ nghỉ đáng nhớ. Những bộ ảnh được in ấn bởi chiếc máy ảnh mà bạn có thể mang bên mình mọi lúc mọi nơi sẽ là điểm nhấn ấn tượng. Hoặc trước khi cô bạn thân lên xe hoa, bạn có thể làm nên một câu chuyện bằng ảnh gửi tặng như một món quà chia tay cuộc đời độc thân.

Một quyển lịch in để trên bàn làm việc sẽ gợi nhớ từng khoảnh khắc hạnh phúc và tươi đẹp qua mỗi tấm ảnh; bộ đôi ốp lưng điện thoại dành tặng cho nửa còn lại, thiệp viết tay, hay sổ lưu niệm… được sáng tạo từ những bộ ảnh do chính tay bạn in ấn sẽ là món quà ý nghĩa và thiết thực.

Selphy CP1200 là người bạn đồng hành để lưu giữ các khoảnh khắc ngày thường với những bản in chất lượng cao và đẹp. Với kích thước nhỏ gọn và giao diện đơn giản, chiếc máy sẽ mang đến trải nghiệm thú vị với việc in ảnh và chia sẻ ảnh tức thì đến mọi người.

Hưng Thịnh