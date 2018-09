Toyota Altis 2014 giá từ 757 triệu đồng

Mẫu sedan ăn khách nhất của công ty Nhật Bản được lắp ráp tại Việt Nam vừa trình làng với giá 757 triệu đồng cho phiên bản 1.8G số sàn.

Lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1966 tại Nhật Bản, trải qua 10 thế hệ, Corolla Altis trở thành “mẫu xe được yêu thích nhất toàn cầu” với tổng doanh số trên 40 triệu xe. Tại Việt Nam, mẫu xe Altis lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1996. Trong 18 năm phát triển tại thị trường trong nước, doanh số bán cộng dồn đạt 48.000 xe (tính đến hết tháng 8).

Toyota Altis 2014 có thiết kế mới nhiều điểm nhấn hơn. Ảnh: TN.

Altis 2014 có thiết kế hoàn toàn mới với phần đầu xe dạng chữ T gồm cụm đèn trước và lưới tản nhiệt vuốt dài sang hai bên tạo cảm giác thân xe rộng hơn. Cụm đèn trước và đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED lần đầu tiên được trang bị trên phiên bản 2.0V CVT-i. Trong khi đó, phiên bản 1.8G được trang bị đèn cụm đèn trước dạng halogen.

Thiết kế bên hông xe tô điểm bởi những đường gân chạy dọc, nhấn mạnh vào phần bánh xe với bố cục tạo khối. Mâm đúc hợp kim 16 inch (trên phiên bản 1.8G CVT) và 17 inch (2.0V CVT-i) với các chấu màu xám kim loại được thiết kế góc cạnh, tạo dáng vẻ mạnh mẽ, thể thao. Bên cạnh đó, gương chiếu hậu cùng màu thân xe, tích hợp đèn báo rẽ và điều chỉnh bằng điện.

Đồng nhất với phần đầu xe, thiết kế đuôi xe dạng chữ T với các đường gân dập nổi mở rộng về hai bên làm tôn thêm dáng vẻ bề thế, sang trọng cho xe. Cụm đèn sau và nắp capô được thiết kế liền mạch với miếng ốp trang trí tạo nên điểm nhấn. Phiên bản cao cấp nhất 2.0V được trang bị bộ ốp thân xe thể thao, mạnh mẽ mà vẫn lịch lãm.

Về kích cỡ, chiều dài cơ sở xe Altis mới tăng thêm 100mm trong khi khoảng cách từ đuôi xe đến trục bánh sau giảm mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn, đặc biệt là chỗ để chân hàng ghế sau. Cốp sau cũng có thể tích lớn là 470 lít. Chiều dài tổng thể tăng thêm 80mm và chiều cao giảm 5mm cho hiệu quả khí động học tốt hơn.

Nội thất thiết kế với các đường viền mạ bạc chạy ngang bảng tap-lô kết hợp với các điểm nhấn trên ốp cửa và tay nắm cửa tạo cảm giác rộng rãi. Bảng đồng hồ và màn hình kích thước lớn được đặt ở chính giữa bảng điều khiển. Nhiều hộc đựng đồ được đặt trong xe. Ghế da thể thao được trang bị trên phiên bản 2.0CVT. Khoảng cách giữa hai hàng ghế được nới rộng thêm 75mm. Tất cả phiên bản được trang bị đèn trước với chức năng tự ngắt, khoang hành lý điều khiển điện.

Gương chiếu hậu với khả năng chống chói tự động, tích hợp hiển thị màn hình camera lùi được trang bị trên phiên bản 2.0V CVT-i. Hệ thống điều hòa tự động cũng được giới thiệu thêm cho phiên bản 1.8G CVT (số tự động vô cấp). Bên cạnh đó, xe trang bị tay lái ba chấu bọc da, mạ bạc, tích hợp các nút điều khiển và lẫy chuyển số, ghế người lái chỉnh điện 10 hướng hệ thống âm thanh, cùng hệ thống âm thanh cao cấp với đầu DVD1 đĩa, 6 loa, màn hình cảm ứng, kết nối USB/AUX/Bluetooth.

Động cơ trên Altis phiên bản 2.0V CVT-i. Ảnh: TN.

Động cơ cải tiến 2ZR (trên phiên bản 1.8G) và 3ZR mới (2.0V) được trang bị hệ thống điều phối van biến thiên kép Dual VVT-i cho phép tăng tốc êm ái mà mạnh mẽ ở vòng tua-bin thấp, đồng thời giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Theo kết quả thử nghiệm trên phiên bản 2.0V CVT-i và 1.8G CVT, hệ số tiêu hao nhiên liệu giảm khoảng 5% so với các phiên bản Corolla Altis trước.

Tính năng trợ lực phanh đã được thay đổi để tăng cường lực phanh, bánh trước được trang bị phanh đĩa thông gió. Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) và hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) được tiêu chuẩn hóa cho tất cả các phiên bản.

Lần đầu tiên, Altis 2.0V được trang bị hệ thống cân bằng điện tử (VSC), hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC), camera lùi, cảm biến góc và cảm biến lùi. Hệ thống mã hóa khóa động cơ cũng đã được trang bị trên hai phiên bản 1.8G CVT và 1.8 MT.

Về an toàn bị động, Altis được gia tăng kết cấu giúp tăng khả năng hấp thụ xung lực trên thân xe và gầm xe. Cấu trúc thân xe có thể hấp thụ lực và khung xe có độ bền cao. Khung xe GOA có vùng co rụm hấp thụ xung lực, dây đai an toàn ba điểm (vai và hai bên hông) được trang bị cho tất cả vị trí ghế ngồi trên xe, ghế có cấu trúc giảm chấn thương đốt sống cổ.

Altis 2014 bản 1.8G MT được bán 757 triệu đồng. Giá của bản 1.8G CVT và 2.0V lần lượt là 807 và 944 triệu đồng.

Trọng Nghĩa