Top xe hơi an toàn nhất ở Mỹ

Toyota Highlander, Lexus RX350, Audi A4 hay Mercedes GL-class là những mẫu xe hơi an toàn nhất tại Mỹ.

Viện an toàn giao thông quốc gia Mỹ (IIHS), cơ quan đánh giá của các hãng bảo hiểm, công bố danh sách 9 mẫu xe được coi là an toàn nhất tại Mỹ, khi không có trường hợp nào sử dụng những xe này tử vong trong tai nạn giao thông.

IIHS cho rằng thiết kế nâng cấp cùng việc tích hợp các công nghệ an toàn tiên tiến là nguyên nhân giúp người ngồi trong xe giảm rủi ro tính mạng khi chẳng may tai nạn. Danh sách 9 mẫu xe dưới đây xếp ngẫu nhiên.

1. Toyota Sequoia

Giá: 44.400 - 64.300 USD

Chiếc SUV với dáng vẻ to lớn là một trong những mẫu xe của Toyota góp mặt trong danh sách. Ngoài thiết kế tạo cảm giác tin tưởng thì Sequoina còn sở hữu nhiều công nghệ an toàn như 8 túi khí, ABS, kiểm soát lực kéo TC và ổn định thân xe ESC.

2. Toyota Highlander Hybrid

Giá: 47.800 - 50.200 USD

Highlander Hybrid là minh chứng cho những gì tốt nhất mà Toyota làm được. Thiết kế chắc chắn, độ tin cậy cao, tiết kiệm năng lượng và an toàn. Tích hợp trên xe gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo xe vượt, cảm biến đỗ, camera lùi. Bên cạnh đó là những công nghệ Cruise Control, cảnh báo va chạm, chệch làn, đèn pha tự động.

3. Subaru Legacy

Giá: 21.700 - 29.600 USD

Mẫu xe được ưa chuộng bởi các gia đình ở Mỹ bởi không gian nội thất rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu. Xe có tới 10 túi khí, công nghệ kiểm soát cân bằng thân xe, kiểm soát lực kéo, chống bó cứng phanh, cảnh báo áp suất lốp, camera lùi...

4. Mercedes GL-class

Giá: 63.600 - 119.500 USD

Không những có kích thước lớn với 7 chỗ ngồi, mẫu SUV hạng sang còn mang tới danh mục hàng loạt công nghệ hỗ trợ như ABS, phanh khẩn cấp, kiểm soát lực kéo, cân bằng thân xe, chống lật, 8 túi khí, camera lùi, phát hiện tài xế ngủ gật, cân bằng gió ngang xe và hỗ trợ trước tai nạn.

5. Lexus RX350

Giá: 41.000 - 50.200 USD

Mẫu SUV tầm trung phát triển từ sedan sở hữu các công nghệ kiểm soát hành trình động, cho phép xe giữ một khoảng cách an toàn với xe phía trước, bên cạnh đó còn có hỗ trợ trước va chạm nhằm giảm thiểu rủi ro.

6. Honda Odyssey

Giá: 29.000 - 44.6000 USD

Chiếc minivan duy nhất mà IIHS kiểm tra để đánh giá độ an toàn. Mẫu xe này trang bị hệ thống túi khí trước và hai bên, phanhABS bốn bánh, kiểm soát lực kéo và ổn định cân bằng thân xe điện tử.

7. Audi A4

Giá: 35.500 - 36.400 USD

Những công nghệ an toàn trên chiếc sedan hạng sang gồm có phanh ABS bốn bánh, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo áp suất lốp, phát hiện điểm mù, kiểm soát hành trình, cảm biến đỗ, camera lùi.

8. Kia Sorento

Giá: 24.900 - 43.100 USD

Bên cạnh thiết kế mới thời trang và khỏe khoắn, Kia Sorento trang bị hệ thống dây an toàn có bộ căng dây trước va chạm, công nghệ hỗ trợ khởi động ngang dốc.

9. Volvo XC90

Giá: 48.900 - 54.500 USD

Trong nhiều năm qua Volvo XC90 luôn là mẫu xe được đánh giá cao về độ an toàn bởi không gây ra trường hợp tử vong do tai nạn. Xe trang bị nhiều công nghệ an toàn hiện đại, trong đó có dây đai tự động cố định vị trí, tựa ghế chống gãy cổ cho phép đỡ đầu và cổ khi có xe đâm từ phía sau.

Thế Minh