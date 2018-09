Top video thu hút nhất trên Youtube năm 2013

Ylvis - "The Fox (What Does the Fox Say?)"

MV What does the fox say? - Ylvis - 311 triệu lượt xem.

Harlem Shake (original army edition)

Điệu nhảy Harlem Shake theo phiên bản quân đội - hơn 97 triệu lượt xem.

How Animals Eat Their Food

Phong cách ăn của từng loài vật được nhóm thực hiện Mister Epic Mann biểu diễn có hơn 92 triệu lượt xem.

Miley Cyrus - Wrecking Ball (Chatroulette Version)

Bản Cover "Wrecking ball" hài hước của anh chàng Steve Kardynal thu hút hơn 91 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải.

Baby&me / the new evian film

Quảng cáo của hãng nước Evian có tới 69 triệu lượt xem.

What Does 2013 Say?

"What does 2013 say?" do YouTube thực hiện cũng đang thu hút sự quan tâm của nhiều người xem. Đây là video tổng hợp những video hot nhất trên YouTube. Nếu bạn là người nhận ra được đa phần các tin tức liên quan trong video, điều này chứng tỏ bạn thực sự là một con nghiện YouTube. Video thu hút 67 triệu lượt xem.

Volvo Trucks - "The Epic Split feat. Van Damme"

Quảng cáo của hãng xe tải Volvo, với màn trình diễn độc nhất vô nhị của võ sĩ kiêm diễn viên người Bỉ Jean-Claude Van Damme khi giữ thăng bằng giữa hai chiếc xe tải đang chạy giật lùi. Video thu hút hơn 65 triệu người xem.

YOLO (feat. Adam Levine & Kendrick Lamar)

Khẩu hiệu nổi trên mạng xã hội YOLO (You Only Live Once) được đưa vào bài hát do Adam Levine và Kendrick trình bày. Video đạt tới mốc hơn 54 triệu lượt xem.

Telekinetic Coffee Shop Surprise

Màn trình diễn "năng lực" siêu nhiên gây nhiều sự tò mò cũng như ngạc nhiên cho bất kỳ vị khách trong quán cà phê. Video được thực hiên bởi nhóm làm phim Carrie, đã thu hút hơn 52 triệu người xem.

THE NFL: A Bad Lip Reading