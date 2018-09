Top 5 ultrabook hấp dẫn năm 2014

Với ưu điểm mỏng, nhẹ, hiệu suất cao, thời lượng pin dài, ultrabook là lựa chọn cho những người dùng hay di chuyển, giới doanh nhân.

Lenovo Thinkpad X240

Vẫn sở hữu những đường nét thiết kế đặc trưng đã làm lên tên tuổi của dòng Thinkpad, tuy nhiên với độ bền cao, cung cấp đầy đủ tính năng và tuổi thọ pin đáng kinh ngạc, X240 xứng đáng lọt vào top 5 ultrabook của năm 2014.

Lenovo ThinkPad X240 trông khá thon gọn với màn hình 12,5 inch độ phân giải 1.366 x 768 pixel với góc nhìn rộng, màu sắc tự nhiên. Dòng sản phẩm này được được bán ra thị trường với nhiều phiên bản khác nhau với tùy chọn cấu hình như vi xử lý Intel Core i5-4200U hoặc i7- 4600U thế hệ 4 của Intel, tích hợp sẵn chip đồ họa Intel HD Graphics 4400 giúp nâng cao hiệu năng xử lý. RAM 4 GB (có thể nâng cấp thành 8 GB), ổ cứng SSD 180 GB (hoặc 256 GB) đủ mạnh để thực hiện bất kỳ tác vụ nặng nề nào.

Máy có giá 22,1 triệu đồng (phiên bản core i5-4200U) và 27,8 triệu đồng (core i7-4600U).

Samsung ATIV Book 9 Plus

Tương tự như X240, Samsung ATIV Book 9 Plus là phiên bản kế tiếp của dòng ultrabook Series 9. Dù nặng hơn đôi chút so với model tiền nhiệm do sở hữu màn hình cảm ứng kích cỡ lớn, ATIV Book 9 Plus vẫn đậm chất ultrabook (1,3 kg) và chắc chắn. Máy trông khá bắt mắt và tạo cảm giác chắc tay nhờ lớp vỏ nhôm màu xanh xám hơi sần.

Điểm nổi bật của ATIV Book 9 Plus chính là màn hình có độ phân giải cực cao 3.200 x 1.800 pixel qHD+, tính năng cảm ứng 10 điểm. Màn hình sử dụng tấm nền PLS với mật độ điểm ảnh đạt 282 dpi và độ sáng 350nit. Samsung ATIV Book 9 Plus sở hữu chip I5-4200U, RAM 4 GB, ổ cứng SSD 128 GB đủ sức thỏa mãn mọi nhu cầu làm việc văn phòng như lướt web, soạn thảo văn bản hay những ứng dụng văn phòng khác. Máy được trang bị pin 4 cell Li-Po, dung lượng 7.300 mAh liền máy. Theo Samsung, pin của Ativ Book 9 Plus có thể đạt 7,5 giờ tối đa.

Máy chưa được phân phối hàng chính hãng tại Việt Nam, hiện được chào bán với giá 21,89 triệu đồng qua đường xách tay.

Dell XPS 13 đời 2014

Dell XPS 13 được đánh giá cao trong top ultrabook hiện hành bởi vẻ ngoài quyến rũ với vỏ nhôm chống xước, độ dày 18mm. Máy sở hữu màn hình cảm ứng 13 inch (kích thước vỏ máy chỉ tương đương như màn 11 inch) độ phân giải Full HD, độ sáng lên tới 356nits. Phiên bản 2014 đã được Dell nâng cấp cấu hình khi sử dụng vi xử lý Haswell mới nhất thế hệ thứ 4 (core i5), RAM 8 GB, ổ SSD 128 GB. Bên cạnh đó thời lượng pin cũng được mở rộng thêm đạt mức 11 giờ 26 phút. Hiện nay, XPS 13 (2014) được bán với giá 1150USD. XPS 13 là chiếc ultrabook lý tưởng với giới văn phòng.

Dell XPS 13 (2014) đang được chào bán với giá từ 18,5 triệu đồng (core i5-4200U) đến 33 triệu đồng (core i7-4500U)

Acer Aspire S7

Không có nhiều điều để nói vể Acer Aspire S7 bởi đơn giản đây cũng là một trong những Ultrabook đáng giá ở phân khúc 13,3 inch (dày 12,9mm nặng 1,3 kg). Máy được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i7-4500U, RAM 8GB, ổ cứng SSD 256GB màn hình độ phân giải WQHD(2.560x1.440 pixel) và lớp kính chống xước Gorilla Glass 2. Bên cạnh tính năng cảm ứng 10 ngón, Aspire S7 được trang bị công nghệ nhận diện giọng nói PurifiedVoice giúp cải thiện chất lượng cuộc gọi VOIP. chip thế hệ mới cũng hứa hẹn đem lại khả năng hoạt động liên tục trong 7 tiếng và tăng hiệu suất lên tới 33% cho model này.

Aspire S7 có giá bán khoảng 23 triệu đồng phiên bản core i7-4500U.

Lenovo Yoga 2 Pro

Dù đã có bản kế nhiệm, Yoga 2 Pro vẫn có được chỗ đứng cho mình bởi model này sở hữu màn hình IPS 13,3 inch sắc nét (độ phân giải 3.200 x 1.800 pixel), cũng được trang bị vi xử lý Intel thế hệ thứ 4 (Core i5-4200U tốc độ 1,6 GHz hoặc Core i7 tốc độ 1,8 GHz), đồ họa HD 4400, RAM 4GB (hoặc 8GB), ổ SSD 128GB (hoặc 256GB). Không chỉ hỗ trợ cảm ứng đa chạm trên nền hệ điều hành Windows 8.1, Yoga 2 Pro còn tạo nét riêng với màn hình xoay góc 360 độ, bàn phím backlit mỏng nhẹ cùng âm thanh chất lượng cao. Điểm trừ duy nhất của máy là tuổi thọ pin khá thấp, chỉ khoảng hơn 6 giờ.

Phiên bản bán ra tại Việt Nam trang bị vi xử lý Intel thế hệ 4 Core i7 tốc độ 1,8 GHz có giá 26,9 triệu đồng.

