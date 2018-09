Top 10 mẫu SUV an toàn năm 2017 tại Mỹ

Trong danh sách, các hãng xe Nhật chiếm đa số, Hàn Quốc có đại diện duy nhất.

Top 10 được MSNAuto tổng hợp dựa trên đánh giá xếp hạng từ hai tổ chức kiểm tra an toàn ôtô ở Mỹ gồm Cục quản lý an toàn giao thông quốc gia (NHTSA) và Viện bảo hiểm an toàn đường bộ (IIHS).

Mitsubishi Outl​ander

Qua các bài thử nghiệm độ an toàn mới nhất, Outlander phiên bản dẫn động cầu trước nhận được 4 trên 5 sao của NHTSA, trong khi bản dẫn động hai cầu đạt điểm tối đa.

Toyota RA​V4

RAV4 đang dần vượt mặt người anh em Camry để trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Toyota tại Mỹ. RAV4 đều đạt điểm tối đa trong các bài kiểm tra va chạm, trong đó phiên bản Platinum được IIHS đánh giá cao.

Lexus N​X

NX thiết kế góc cạnh, thể thao. Ở phiên bản mới, mẫu crossover của Lexus tập trung vào cải thiện tiếng ồn, bổ sung thêm tính năng an toàn. NX đạt điểm 5 sao của NHTSA từ năm 2015.

Mazda​ CX-3

So về giá, CX-3 là mẫu crossover rẻ nhất so với những mẫu xe còn lại trong danh sách này. CX-3 lấy điểm ở tính năng an toàn ở phiên bản Grand Touring với gói trang bị i-Activsense. Nhược điểm duy nhất của CX-3 nằm ở hàng ghế sau chật hẹp, khoang để hành lý nhỏ.

Toyota H​ighlander

Mức giá gần 32.000 USD, Highlander bản LE trang bị gần như đầy đủ các tính năng an toàn tiêu chuẩn. Bên cạnh những ABS, EBD, BA, VSC, TRAC, Toyota bổ sung thêm hệ thống cảnh báo chệch làn đường, đèn pha tự động và điều khiển hành trình thích ứng.

Hyundai Sa​nta Fe

Santa Fe 2017 nâng cấp tính năng an toàn như bổ sung hệ thống kiểm soát hành trình thông minh, cảnh báo chệch làn đường, phanh khẩn cấp tự động khi phát hiện người đi bộ, camera lùi. Santa Fe 2017 tùy chọn 2 bản động cơ.

Subaru​ Forester

Subaru là dòng xe thiên về cảm giác lái, bên cạnh đó, hãng cũng trang bị hàng tá công nghệ an toàn như bổ sung gói EyeSight bao gồm các cảnh báo va chạm trước, đèn pha LED.

Lex​us RX

RX là mẫu xe khá thành công của Lexus. Thiết kế sang trọng, trang bị nhiều tính năng hỗ trợ người lái, nội thất rộng rãi. Ở phiên bản mới, thương hiệu hạng sang của Toyota bổ sung thêm đèn pha LED, hệ dẫn động 4 bánh tùy chọn.

Volvo ​XC60

An toàn là yếu tố hàng đầu được Volvo xem trọng khi chuyển mình trở thành hãng xe sang nhằm cạnh tranh với các đối thủ. XC60 thế hệ mới trang bị hệ thống hỗ trợ người lái thông minh, cho phép phát hiện và giảm thiểu mức độ va chạm phía trước hoặc chuyển làn, hệ thống phát hiện và cảnh báo điểm mù cũng hoạt động tương tự.



Trên XC60 mới là tùy chọn hệ thống lái bán tự động Pilot Assist, tự động điều khiển vô-lăng, phanh và gia tốc ngay cả khi xe hoạt động ở dải tốc độ 130 km/h.

Hon​da Pilot

Công nghệ an toàn cho Pilot 2017 như ABS, EBD, BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống ổn định thân xe, kiểm soát độ bám đường. Bên cạnh đó là hệ thống giám sát điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, giữ nguyên làn, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía sau, nhận diện tình trạng giao thông.

Minh Vũ