Tính năng nổi trội của iPhone 6s

Selfie sắc nét, chip A9 64-bit thế hệ thứ 3, thanh thoát trong từng đường nét thiết kế... là những điểm mạnh của smartphone này.

Mới lạ với “Hey Siri” và Retina Flash

IPhone 6s/6s Plus dù vẫn giữ nguyên kích thước như sản phẩm tiền nhiệm trước nhưng được Apple ưu ái hơn với những tính năng thú vị.

Chỉ cần với khẩu lệnh “Hey Siri” là ngay lập tức có thể hỏi ngay iPhone 6s/6s Plus mà không cần phải chạm vào điện thoại, còn các phiên bản trước muốn sử dụng tính năng này thì điện thoại phải đang trong trạng thái cắm sạc. Và đặc biệt, tính năng màn hình cảm ứng lực nhấn 3D Touch còn được xem là nổi trội nhất trên iPhone 6s. Chính những tính năng mới mẻ đã giúp cho bộ đôi này thêm thú vị và hợp mốt.

iPhone 6s/ 6s Plus được xem là biểu tượng thời trang mới của giới trẻ.

Selfie sắc nét ngay cả trong điều kiện thiếu sáng

Không giống như những phiên bản trước, với bộ đôi iPhone 6s/ 6s plus này, nhà Táo đã mạnh tay đẩy độ phân giải camera lên đến 12 MP cho camera sau, 5MP cho camera trước thay vì 8 MP và 1.8 MP. Thêm vào đó, máy ảnh iSight phía trước cũng được trang bị đèn Retina Flash giúp iPhone đẩy độ sáng lên gấp 3 lần so với bình thường để thỏa mãn nhu cầu selfie ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.

Chip A9 64-bit thế hệ thứ 3

Chip A8 sẽ đành phải nhường chỗ cho chip A9 với kiến trúc transistor hoàn toàn mới, cho hiệu năng CPU tăng 90% trên bộ đôi iPhone 6s/6s Plus. Đồng thời Ram trên A9 cũng sẽ được nâng cấp lên 2GB so với 1GB trên bản iPhone 6/6 Plus như trước. Ngoài ra cảm biến TouchID trên iPhone 6S còn cho tốc độ nhận biết nhanh gấp 2 lần và tốc độ wifi cũng tăng gấp đôi so với iPhone 6/6plus.

Màu vàng hồng quyền quý

Màu vàng hồng iPhone 6s/6s Plus lần này sẽ mang đến nhiều trải nghiệm mới cho những ai hâm mộ Apple. Nói cách khác, đây chính là lựa chọn cho những người đã cảm thấy đủ với bản màu truyền thống mà chưa thực sự “đã”, với những trải nghiệm hoàn toàn mới. Theo ý kiến của một chuyên gia, 98% lý do người tiêu dùng sẽ chọn mua iphone 6s là vì bản màu vàng hồng này.

IPhone 6s/6s Plus màu vàng hồng được nhiều giới trẻ ưu chuộng.

Đẳng cấp và quyền lực

Ngoài những tính năng nổi trội về công nghệ, iPhone 6s/6s Plus còn nổi tiếng bởi sự tinh tế và thanh thoát trong từng đường nét thiết kế. Do đó, việc sở hữu một trong hai sản phẩm này cũng tôn tạo cho người dùng vẻ thanh lịch và đẳng cấp như chính tên gọi của sản phẩm.

iPhone 6s/6s Plus dưới dạng hàng xách tay đang trở thành sự lựa chọn của giới trẻ, đây cũng là từ khóa khá hot đang được tìm kiếm trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, cách mua này có khá nhiều rủi ro do sản phẩm có nguy cơ làm giả, làm nhái cao.

Bộ đôi này đã chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam, giúp nhiều đại lý xác lập kỷ lục mới về doanh số bán, đặc biệt tại hệ thống Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh, con số này đã lên đến 2.500 chiếc chỉ trong vòng một tuần mở bán theo hình thức đặt hàng trước.

Theo lời khuyên của các chuyên gia, người mua nên chọn các cửa hàng chính hãng là đại lý được uỷ quyền trực tiếp của Apple như Thế Giới Di Động để vừa được hưởng các đặc quyền trực tiếp của nhà Táo, vừa được tận hưởng trải nghiệm sản phẩm trước khi đi đến quyết định với những ưu đãi hấp dẫn từ thương hiệu này.

