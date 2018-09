Thợ Việt tốn hai máy để 'độ' iPhone 7 Plus đỏ - đen

Cặp đôi iPhone 7 và 7 Plus màu đỏ của Apple hứa hẹn tạo xu hướng trong thời gian tới.

Tuy vậy, máy màu mới của Apple có vỏ kim loại màu đỏ ở mặt sau nhưng mặt trước lại mang màu trắng - một sự kết hợp chưa thực sự hoàn hảo. Nhiều người cho rằng màu đỏ - đen kết hợp với nhau mới tạo vẻ sang trọng và đẹp mắt tối đa cho máy.

Một kỹ thuật viên đổi iPhone 7 Plus màu đỏ - trắng mặc định của Apple thành phiên bản đỏ - đen. Để làm việc này, anh sử dụng tổng cộng hai iPhone 7 Plus, gồm một chiếc màu đỏ mới ra mắt của Apple và một iPhone 7 Plus Jet Black.

Người thợ hoán đổi mặt trước của iPhone 7 Plus Jet Black có màu đen sang cho chiếc iPhone màu đỏ. Anh cũng chuyển bo mạch chính, màn hình và một số phần khác khác qua chiếc iPhone đỏ nên máy hoạt động bình thường, vấn đề bảo mật vân tay không có gì thay đổi.

Quá trình hoán đổi đòi hỏi gỡ bỏ nhiều bộ phận, can thiệp vào các lớp keo phía trong nên người thợ cho biết cả hai iPhone sau khi "biến hóa" không còn khả năng chống nước.

Sau khi biến hình iPhone đỏ - đen, những phụ kiện còn lại biến iPhone 7 Plus Jet Black trở thành iPhone trắng - đen, do iPhone 7 Jet Black nhận lại phần màn hình màu trắng của iPhone 7 màu đỏ.

Theo ICTNews