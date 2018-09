Thị trường iPhone 6 cũ nhộn nhịp dịp Tết

iPhone 6 hàng qua sử dụng được quảng cáo còn như mới được rao bán khá nhiều tại các cửa hàng, trên website dịp gần Tết.

Tại các cửa hàng, iPhone 6 16GB phiên bản quốc tế được quảng cáo còn mới 98-99%, hàng “like new” mới sử dụng 2-3 tháng, thậm chí hơn một tháng đang có giá bán khoảng từ 14,5 triệu đồng, bản 64GB giá khoảng 16,7 triệu, loại 128GB mới 99% giá bán từ 18,7-18,9 triệu đồng tùy theo chất lượng, thời gian sử dụng. Hầu hết được bảo hành từ 3-6 tháng ngay tại điểm bán.

Anh Hoàng Hải, nhân viên một cửa hàng kinh doanh smartphone trên phố Huế cho hay, nếu so với thời điểm cách đây hơn một tháng, giá bán của loại “like new” đã thấp hơn hàng triệu đồng. Cùng đó, iPhone 6 cũ dung lượng 16GB được rao bán nhiều hơn cả so với loại 64GB và 128GB do dung lượng hạn chế.

Theo đánh giá của đại diện một cửa hàng tại phố Thái Hà, khoảng vài ngày gần đây, khi Tết Âm lịch càng đến gần, nhu cầu sắm iPhone 6 đã qua sử dụng cũng tăng hơn. Nguyên nhân có lẽ phần lớn là nhiều người bắt đầu nhận được lương thưởng dịp cuối năm.

Trong khi đó, trên các diễn đàn, trang mua bán, rao vặt và trên mạng xã hội Facebook hiện có rất nhiều cá nhân cũng đang rao bán iPhone 6 "hình thức còn 98-99%", gồm cả hàng xách tay và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Hàng loạt thông tin rao bán với nội dung như “Bán iPhone 6 16GB để mua bản 64GB”, “Không có nhu cầu sử dụng, bán iPhone 6”, “Bán iPhone 6 lên đời iPhone 6 Plus”… thời gian đăng bán chủ yếu trong khoảng 1-2 tuần trở lại đây. Về giá bán, iPhone 6 của các cá nhân cũng không quá chênh lệch so với hàng bán ra tại các cửa hàng, tuy nhiên việc mặc cả lại linh động hơn.

Ngoài ra, bên cạnh loại iPhone 6 không có bảo hành do xách tay từ Mỹ, Singapore… về, nhiều máy vẫn còn thời gian bảo hành chính hãng hoặc tại chính các cửa hàng kinh doanh smartphone xách tay.

Theo khuyến cáo của những người có kinh nghiệm, việc mua iPhone 6 cũ còn bảo hành sẽ yên tâm hơn. Còn với hàng đã qua sử dụng nhưng không có bảo hành do người bán lấy lý do xách tay từ nước ngoài, dù được quảng cáo “like new” hay “còn mới 98-99%” thì cũng cần cẩn trọng kẻo mua phải máy chất lượng kém, máy bị rơi vỡ, bị hỏng tân trang lại.

Vì thế, khi mua người tiêu dùng cần lựa chọn các điểm bán uy tín, có bảo hành dài hạn. Nếu mua của cá nhân trên mạng nên giao dịch tại nhà, có địa chỉ cụ thể thay vì tại quán café, quán nước. Cần kiểm tra ngày Active (kích hoạt) xem có đúng như thời gian sử dụng được nơi bán cung cấp hay không, kiểm tra IMEI trên máy có trùng với thông tin trên trang apple.com/support hay không. Ngoài ra cần lưu ý đến hình thức thân máy có bị móp, xước hay không…

Tuy nhiên, nếu so sánh giá bán của hàng xách tay đã qua sử dụng được quảng cáo còn mới 98-99% với hàng xách tay mới 100%, thì sự chênh lệch hiện nay cũng không quá lớn. Cụ thể, hiện một số hệ thống bán lẻ ở Hà Nội và TP HCM đang bán ra iPhone 6 16GB hàng xách tay mới 100% với giá từ 15,6 triệu đồng (loại màu xám và đen), còn loại màu vàng giá cao hơn từ 200.000-300.000 đồng, loại 64GB giá khoảng 17,8-18 triệu đồng, còn bản 128GB giá từ 19,7-19,9 triệu đồng tùy nơi.

Theo ICTNews