Thêm lựa chọn giải trí với 'Chinh phục vũ môn'

Bên cạnh những hoạt động vui chơi ngoài trời, trò chơi giáo dục trực tuyến 'Chinh phục vũ môn' là một trong lựa chọn giải trí dịp Tết năm nay.

Năm mới Ất Mùi 2015 mang không khí căng tràn sức sống của mùa xuân tới mọi con đường, góc phố. Tết cũng là khoảng thời gian để các gia đình sum họp, vui chơi sau một năm làm việc và học tập căng thẳng. Năm mới đến là thời điểm học sinh được nghỉ học đón Tết vui xuân. Với một kỳ nghỉ dài ngày, hầu hết các bậc cha mẹ đều muốn con được thư giãn, vui chơi nhưng vẫn đảm bảo nhiệm vụ học hành.

Với những nội dung kiến thức trải đều tất cả các môn học, lĩnh vực, trò chơi được đánh giá khá phù hợp với lứa tuổi học sinh khi đã khéo léo kết hợp hợp hài hòa giữa hai yếu tố tưởng chừng khó tiệm cận nhau: học tập và giải trí.

Do đó, Tết này cả nhà vừa có thể vui Tết “thả ga”, cùng nhau chinh phục các câu hỏi trắc nghiệm do trò chơi mang lại. Đây là một trong những điểm khác biệt của game so với những loại hình giải trí khác.

Tết cả nhà quây quần cùng chinh phục đỉnh vũ môn

Cùng với đó, phòng học trực tuyến với hơn 5.000 bài giảng cùng nội dung phong phú của từng cấp học từ cấp 1 đến cấp 3 cho tới luyện thi đại học sẽ giúp nhiều bậc phụ huynh có thêm sự lựa chọn cho việc bổ trợ học tập, giúp các con có thể “khai bút” ngày đầu xuân nhẹ nhàng và vui vẻ.

Các bậc phụ huynh có thể yên tâm lựa chọn tựa game làm loại hình giải trí của gia đình hàng ngày và trong những dịp lễ, Tết. Với nội dung giáo dục được xây dựng và đảm bảo bởi TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội TW, Bộ GD&ĐT, trò chơi hứa hẹn sẽ mang tới môi trường kiến thức lành mạnh, bổ trợ cho việc học tập của con cái ngay trong những phút giây giải trí vui vẻ ngày Tết.

Chị Phạm Thị Mai, một phụ huynh có con đang học lớp 8 trường THCS Điện Biên, TP Thanh Hóa cho biết: “Mỗi lần đến dịp nghỉ lễ Tết là tôi lại lo việc kiểm soát những nội dung giải trí trên máy tính của con. Tuy vậy, trò chơi đã khiến tôi thấy yên tâm khi con vừa được chơi lại vừa được ôn tập kiến thức. Tôi cũng có thể tham gia cùng con, giúp con chinh phục các câu hỏi của cuộc thi”.

Các bậc cha mẹ có thể tham gia chơi cùng con.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cuộc thi đã triển khai nhiều sự kiện song hành như “Đăng ký vàng” và “Mời bạn cùng tham gia” với những phần lì xì hấp dẫn nhằm tăng thêm sự hào hứng cho các em học sinh trong dịp Tết nguyên đán Ất Mùi.

Nhiều sự kiện hấp dẫn dịp Tết đang đón chờ các em cùng phụ huynh chung sức.

Với những lợi ích thiết thực, game đã đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh, góp phần mang lại cho các gia đình Việt một không gian giải trí hữu ích trong dịp Tết đến xuân về. Chi tiết tại đây.

