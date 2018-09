The Frame TV trình diễn ở lễ hội thiết kế London

Samsung hợp tác với Saatchi Art cho ra mắt bộ sưu tập tại một trong ba lễ hội thiết kế hàng đầu trên thế giới.

TV The Frame tại tuần lễ thiết kế London. Ảnh: NS.

Hợp tác với Saatchi Art, Samsung tạo ra bộ sưu tập "The Frame X Saatchi Art" để sử dụng dòng TV The Frame giúp nghệ sĩ trưng bày tác phẩm, người xem trải nghiệm nghệ thuật theo những cách mới. Phòng trưng bày The Frame và cửa hàng pop-up của Samsung được mở tại London từ ngày 21-25/9.

Tại lễ hội thiết kế London, bộ sưu tập "The Frame X Saatchi Art" giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật nổi bật từ phòng trưng bày nghệ thuật online Saatchi Art - đại diện cho hàng nghìn nghệ sĩ kiệt xuất từ khắp nơi trên thế giới.

Khách tham quan có cơ hội tương tác với The Frame và tìm hiểu thêm về Art Store tại cửa hàng pop-up của The Frame. Thông qua Art Store, The Frame tạo ra một hệ sinh thái tạo cho các nghệ sĩ hoặc phòng trưng bày chia sẻ tác phẩm nghệ thuật.

Các cuộc trình diễn tại lễ hội thiết kế London gồm chủ đề như "Tầm nhìn", tập trung vào sự giao thoa của nghệ thuật và công nghệ và "Nói với nghệ sĩ" cùng Colin McCallum và Anna Hymas, để thảo luận về nguồn cảm hứng đằng sau công việc cho The Frame TV.

TV The Frame trưng bày các tác phẩm. Ảnh: NS.

The Frame là dòng TV cao cấp mới ra mắt của Samsung, hiện có các phiên bản màn hình 43 inch, 55 inch và 65 inch.