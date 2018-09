Tháo tung iPhone 6 Plus để 'soi' cấu hình

Pin dung lượng cao hứa hẹn kéo dài thời gian sử dụng, tuy nhiên bộ nhớ RAM chỉ tương đương iPhone 5S.

Sau khi về Việt Nam, mẫu phablet đầu tiên của Apple đã được “phẫu thuật”, kiểm tra các thành phần bên trong. Theo đó, iPhone 6 Plus có các linh kiện được làm lớn hơn, bố trí khác nhiều so với iPhone 5S.

Theo quan sát, pin của iPhone 6 Plus là loại Li-ion Polymer có dung lượng 2.915 mAh tại 3,82 volt. Thông số này gần gấp đôi mức 1.560 mAh trên iPhone 5S hay cao hơn nhiều so với dung lượng 1.810 mAh của iPhone 6. Apple cho biết phablet của hãng có thời gian đàm thoại 24 giờ, thời gian chờ lên đến 384 giờ.

Trang iFixIt cũng thực hiện “mổ” iPhone 6 Plus để phân tích các linh kiện thành phần. Theo đó, máy dùng chip Apple A8 APL1011, RAM dung lượng 1 GB, bộ quản lý mạng LTE của Qualcomm, chip NFC NXP 65V10 cho giải pháp thanh toán điện tử Apple Pay. iPhone 6 Plus được nhận xét là dễ tháo lắp và dễ sửa chữa hơn với điểm số 7/10 so với 6/10 của iPhone 5S.

